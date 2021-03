Levantamento mostra que maioria dos brasileiros acha que País está em direção errada

Do Diário do Grande ABC



A situação do Brasil não parece agradar à maioria das pessoas. Pelo menos é o que a pesquisa internacional What Worries The World (O quê preocupa o mundo, em tradução) concluiu ao apontar que 74% dos respondentes acreditam que o País está indo no rumo errado, com 26% apostando que a Nação segue no rumo certo. Na média global, 64% dos entrevistados estão insatisfeitos com o rumo do planeta.

O levantamento nacional foi feito com 1.000 pessoas, com idade entre 16 e 74 anos, em janeiro e fevereiro deste ano. Entre as questões mais preocupantes citadas pelos brasileiros, destaque para a pandemia da Covid-19 (lembrada por 45% dos participantes), o desemprego (34%) e a pobreza e a desigualdade social (33%).