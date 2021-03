Premiação europeia Bafta Game Awards 2021 anuncia jogos concorrentes

Do Diário do Grande ABC



Foram anunciados os concorrentes na edição deste ano do Bafta Game Awards, prestigiada premiação de jogos eletrônicos da Europa. Quem se destaca na corrida pelos troféus é The Last of Us Part II, lembrado em 13 das 18 categorias existentes, um recorde na história do evento, incluindo melhor desing, melhor música e melhor game, além do entretenimento.

Na disputa de melhor game estão Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life: Alyx, The Last of Us Part II e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

A única forma do público votar ocorre na escolha EE Game of the Year (www.bafta.org/games), onde os fãs podem optar entre Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Hades, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 e Valorant.

O Bafta Game Awards 2021 tem cerimônia on-line marcada para ocorrer em 25 de março.