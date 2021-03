'Turma da Mônica' apresenta novas coleções para os leitores

Luís Felipe Soares



13/03/2021 | 23:20



As primeiras revistinhas da Turma da Mônica circularam no Brasil na década de 1970, com alguns personagens tendo surgido em tirinhas publicadas em jornal nos anos 1960. O universo desenvolvido ao longo do tempo pelo cartunista Mauricio de Sousa acabou por ajudar diferentes gerações a desenvolver gosto pela leitura e pelas HQs. Diversas coleções surgiram e uma nova fase de quadrinhos está pronta para ser apresentada ao público.

A Editora Panini, responsável pelo selo Panini Comics, movimenta seu acervo de publicações neste mês no País com projeto mais moderno para os contos com os famosos personagens. Trata-se de coleção que terá sua numeração reiniciada para ser adquirida pelo público de diferentes idades, principalmente as crianças, desde o começo. Toda a ideia gráfica foi remodelada em relação às revistinhas anteriores, cujo conjunto foi encerrado em fevereiro ao chegarem no número 70.

O pacote de novidade tem seis títulos mensais (80 páginas, R$ 7,90, em média): Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Chico Bento e Turma da Mônica. Entre as obras bimestrais colocadas no mercado a partir do número 1 estão os Almanaques (96 páginas, R$ 9,90, em média), cada um reunindo aquelas que são consideradas as melhores histórias protagonizadas pelos personagens. Divertimentos complementam as revistas.

Os exemplares podem ser encontrados em bancas de jornal ou livrarias, além da compra podendo ocorrer on-line, assim como a assinatura das HQs. Mais informações estão na página da editora na internet (www.loja.panini.com.br).