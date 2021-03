O planeta Terra é inclinado de alguma maneira?

Luís Felipe Soares



Sim, a Terra é um pouco inclinada em relação a seu eixo de rotação. Ela conta com inclinação de 23,5 graus – na verdade, 23 graus e 27 minutos de arco – em relação a uma observação vertical de sua movimentação em órbita em torno do Sol. Esse detalhe é bastante estável, não apresentando variação ao longo do tempo.

Tudo leva em conta o eixo de rotação, uma referência usada para definir em torno de que a Terra gira. No caso, foi pensada uma linha que une o Polo Norte ao Polo Sul, passando pelo centro do planeta. É em torno desse ‘fio’ que há o movimento de rotação, quando ele gira ‘sozinho’ em torno de si mesmo e gera o dia e a noite.

Esse eixo é levemente inclinado em relação ao plano da órbita ao redor do Sol, quando há o movimento de translação, como é conhecido a viagem que leva cerca de 365 dias para ser concluída. Ele estaria ‘reto’ (com inclinação zero) se fosse rigorosamente vertical em relação ao plano de rotação.

O fato de haver esse inclinado é resultado do caos cósmico na origem do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ao redor da grande estrela central, muitos corpos pequenos colidiram entre si e foram se juntando para formar os planetas. A movimentação e os impactos iniciais fizeram com que os eixos de rotação de todos os corpos celestes existentes no sistema fossem se ‘entortando’ um pouco, entre diferentes níveis. Marte tem 25,2 graus de inclinação, Júpiter apresenta 3,1 graus e Mercúrio tem apenas 0,1 grau, por exemplo.

O detalhe é responsável por determinar o ciclo das estações do ano. Durante metade da temporada, o Sol incide de forma mais direta no Hemisfério Sul, que vive os meses de verão, enquanto o hemisfério oposto recebe menos radiação solar, porque o Sol está inclinado ‘mais baixo’, e está em meio ao inverno. A situação se inverte seis meses depois. É nas mudanças entre esses principais momentos que surgem a primavera (indo em direção ao tempo quente) e o outono (prévia do período frio). Sem a inclinação, não existiriam as estações climáticas e toda a evolução da vida terrestre, tanto animal quanto vegetal, seria diferente da existente hoje em dia.

