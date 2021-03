Testamos: caixa Echo Dot agrada por Alexa, qualidade sonora e muita bobiça

Sérgio Vinícius

12/03/2021



A Echo Dot é, antes de mais nada, uma caixa de som. Com conexão via Bluetooth, ela reproduz canções de plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Music. Entretanto, seu grande trunfo é ser um “smart speaker”: por meio da Alexa (assistente virtual da Amazon), ela responde a perguntas, dá previsão do tempo, altera lista de compras. Tudo por meio de comandos de voz.

Como se vê, não é algo imprescindível para o dia a dia (ainda mais em uma casa sem muitos recursos inteligentes). Entretanto, é, ao mesmo tempo, útil e muito divertida. Para utilizá-la, é importante, então, explicar desde o começo como a Echo Dot funciona – no caso, a de 4ª geração, avaliada pelo 33Giga.

O primeiro passo é ligar a Echo Dot à tomada. Em seguida, deve-se baixar e instalar o app Amazon Alexa na loja de aplicativos no seu smartphone. Feito isso, tudo o que vem depois é ensinado, passo a passo, pela própria assistente. Desde parear o telefone à caixa até o que ela pode fazer por você – exemplos, aliás, dados no primeiro parágrafo deste texto.

“Onde os Minions moram? No condomínion” é o tipo de piada que ela conta. Não chega a ser uma obra do Costinha. Mas também não é tão ruim quanto a carreira inteira do Paulo Cintura. Além dessas funções meio bobas alegres, a Echo Dot informa as principais notícias do dia, oferece timer e alarme. Ela conversa com lâmpadas inteligentes e, se sua casa estiver preparada, pode abrir portas, ligar ou desligar eletrodomésticos.

Raio-X

Echo Dot (4ª Geração)

Dimensões (em cm): 10,0 x 10,0 x 8,9

Peso: 328 gramas

Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, saída de áudio auxiliar (3,5 mm)

Compatibilidade musical: Amazon Music, Apple Music, Spotify

Áudio: alto-falante de 1,6”

Compatibilidade dispositivos: Fire OS, Android e iOS; também é acessível pelo navegador da web

Na caixa: Echo Dot, carregador de energia (15W) e guia de início rápido

Idioma: Alexa fala português

Pontos positivos: divertida; boa qualidade sonora; facilidade de uso

Pontos negativos: no Brasil, ainda não oferece compatibilidade com muitos outros gadgets; não tem bateria, somente funcionando na tomada (bivolt); mesmo com 4 microfones, de acordo com o ambiente, é necessário gritar para que ela ouça

Preço (médio): R$ 290

Site oficial: aqui

O principal ponto positivo do modelo, entretanto, é sua função de caixa de som mesmo. Ela tem um áudio bastante cristalino e agradável. Para quem deseja ou precisa comprar um gadget deste tipo, é um dos modelos do mercado mais indicados. Isso porque tem preço similar a outras marcas, mas com o diferencial do modo bobiça (contar piadas) e utilitário (precisão do tempo, condições de trânsito).

A Echo Dot (4ª Geração) tem preço médio de R$ 290 – o equivalente a uma JBL GO 3. E, embora ambas sejam similares, a primeira interage com o usuário. A segunda, como quase tudo da JBL, deve parar de funcionar em pouco mais de um ano. Logo, se estiver em dúvida para optar por uma caixinha dentro dessa faixa de valores, a mais indicada é a primeira.