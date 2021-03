Razer Gold: promoção dá R$ 150 em Goldzin e mouse DeathAdder V2

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Razer Gold, crédito virtual unificado da Razer, anunciou uma nova promoção aos gamers. Chamada de Patch 03.21 Mais Precisão, na prática, os seguidores da página oficial da marca no Instagram podem concorrer a códigos Goldzin de R$ 50 e R$ 100, além de um mouse Razer DeathAdder V2.

Para participar, além de seguir o perfil do Razer Gold no Instagram, é preciso ter uma conta gratuita Razer Gold, residir no Brasil, curtir o post oficial da promoção e marcar dois amigos (não vale perfis de famosos, marcas e fakes).

É possível entrar na promoção até 5 de abril. Os vencedores, por sua vez, serão anunciados em 7 de abril nos Stories do Instagram. Os prêmios físicos e digitais serão enviados para os ganhadores de acordo com os endereços e e-mails cadastrados no Razer ID.