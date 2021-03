WhatsApp: como ouvir áudio antes de enviar

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Por padrão, ao gravar mensagens de áudio no WhatsApp, basta ao usuário soltar o botão com o símbolo do microfone e o conteúdo é enviado. Entretanto, isso pode ser um problema de acordo com o que você vai falar e para quem está destinando a gravação.

Por conta disso, muitos usuários gostariam de ouvir o que gravaram antes de enviar. Há diversas formas de resolver o problema – e ambas são semelhantes no Android e no iOS. A seguir, o 33Giga ensina as duas práticas mais comuns para escutar o seu áudios antes de despachá-lo.

A primeira, e mais simples, é gravar a mensagem e enviá-la para você mesmo. Depois, se gostar do que falou, basta encaminhar o arquivo para o destinatário correto. Para saber como conversar com você mesmo no WhatsApp, clique aqui.

A segunda forma é uma função padrão do WhatsApp (que pode variar de acordo com a versão do Android ou do iOS; mas é semelhante em diversos sistemas). Ao clicar no botão para gravar a mensagem, arraste o ícone até o cadeado que aparece na tela.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A mensagem continuará a ser gravada e você não precisa mais ficar com o dedo pressionando o display. Grave o quanto desejar e, quando acabar, saia do WhastApp sem fazer mais nada. Depois, abra novamente o app e entre na conversa que você registrou o áudio.



Lá, você encontrará o arquivo sonoro – ainda sem ser enviado. Dentro da caixa de áudio, aparecerão ícones de lixeira de e play (um triângulo). Clique no triângulo e ouça o que você falou. Se gostou, basta clicar em enviar. Se achou ruim, aperte o ícone da lixeira e repita a operação que registra seu áudio.