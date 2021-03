Como colocar senha no WhatsApp (para ninguém mexer)

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Uma das dúvidas mais comuns dos leitores do 33Giga é como aumentar a proteção do WhatsApp – principalmente, como colocar senha para ninguém mexer no app. Há diferentes formas de configurar o aplicativo para isso.

A mais comum, e simples, é um recurso que está dentro do próprio WhatsApp. Chama-se Confirmação (ou Verificação) em duas etapas. Por meio dela, você inclui uma segunda camada de proteção do aplicativo, que pedirá uma senha para que se possa acessá-lo.

O caminho para utilizar a função pode variar de acordo com seu sistema operacional e versão, mas normalmente é similar em todos os telefones. Abra a janela principal do WhatsApp e entre em Configurações. Depois, em Conta, acesse Confirmação (ou Verificação) em duas etapas.

Na tela que abre, digite seu PIN (uma combinação de seis números qualquer). Aparecerá uma segunda janela, para você confirmar a mesma sequência numérica. Faça isso e, na sequência, insira seu email e confirme. Pronto, a verificação em duas etapas está habilitada.

O problema desse sistema de segurança é que não é sempre que ele aparece. O WhatsApp somente o mostra eventualmente, de tempos em tempos. Assim, caso você deseje que ninguém veja o que há no seu aplicativo, não é o sistema ideal.

Aí, no Android, a solução é optar por apps que protegem com senha outros aplicativos instalados no telefone. Todos funcionam de forma semelhante: você escolhe o programinha que deseja aumentar a segurança, escolhe a senha e pronto. Ele só é aberto por meio dessa chave.

Um dos aplicativos deste tipo que o 33Giga já avaliou é o Hidden App (que, além de tudo, esconde aplicativos sob uma interface discreta). Para ler o review, entre aqui. Caso queira optar por outros, neste link você encontra uma relação para Android.