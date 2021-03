Conheça 8 mulheres responsáveis por games de sucesso

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Nas últimas décadas, as mulheres vêm ganhando cada vez mais seu merecido protagonismo. No mercado dos games, não é diferente. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2020, 73,8% dos brasileiros consomem jogos eletrônicos em qualquer plataforma. Desse total, a presença feminina é de 53,8%.

Além de jogar, muitas delas também produzem conteúdo para as redes sociais, seja em vídeos de gameplay, seja livestreams para seus seguidores. Há também mulheres ganhando mais espaço no desenvolvimento dos games. Tanto é que, aqui, você conhece oito moças que se consagraram na indústria dos jogos eletrônicos, como roteiro, composição de trilha sonora e arte.

Uma das brasileiras que participaram do aclamado Celeste. Amora Bettany fez parte da equipe de arte do game – uma das características mais elogiadas do sucesso indie premiado no The Game Awards. Ela também produziu artes para outro indie: Towerfall.

Com uma longa carreira como roteirista, com passagens pela Nintendo, EA e a Crystal Dynamics, Amy Hennig ganhou reconhecimento após criar a série Uncharted. Na Naughty Dog, ela escreveu e dirigiu as duas primeiras aventuras de Nathan Drake e recebeu um prêmio da Writer’s Guild Of America por Uncharted 2: Among Thieves.

Renomada pelo seu trabalho como roteirista na série Westworld, Halley Gross foi uma das responsáveis pelo roteiro de The Last of Us Part II, o lançamento mais recente da Naughty Dog. O jogo foi vencedor do The Game Awards em diversas categorias, entre elas, a de Melhor Narrativa.

A artista digital já trabalhou como modeladora de jogos de PlayStation 2, mas foi na Insomniac Games que teve desenvolvimento de grande parte de sua carreira. No estúdio desde 2003, Jacinda Chew trabalhou na criação dos títulos de Ratchet and Clank entre 2003 à 2009 e também em Sunset Overdrive e no aclamado Marvel’s Spider-Man, bem com em sua remasterização para PlayStation 5.

A projetista e produtora de games é a fundadora da Thatgamecompany e ocupou o cargo de presidente da empresa durante o desenvolvimento do grande sucesso indie Journey. Kellee Santiago também é palestrante TED sobre jogos eletrônico e arte e uma das apoiadoras do Indie Fund, um grupo que investe no desenvolvimento de títulos independentes.

Também conhecida como Lena Chappelle, a compositora e produtora trabalhou recentemente na divertida trilha de Sackboy: A Big Adventure, mas ficou conhecida por seu trabalho nos jogos Celeste, Guild Wars 2 e Minecraft. Ela já venceu a premiação da American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) na categoria de videogame. Também ganhou o BAFTA e o The Game Awards 2018 com a trilha de Celeste.

Com experiência em Far Cry 4 e 5, Liz Albl foi uma das responsáveis pelo roteiro de Ghost of Tsushima. O recente lançamento da Sucker Punch está concorrendo ao BAFTA de Narrativa junto com Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e outros grandes lançamentos de 2020.

A dubladora brasileira já deu voz a diversas personagens icônicas no mundo dos games. Entre elas, estão: Clementine, de The Walking Dead, Faith, de Far Cry 5, Coco, de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, e Ellie, nos dois jogos de The Last of Us. Além da carreira de atriz, Luiza Caspary é cantora e compositora.