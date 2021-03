Karaokê online: site encontra músicas instrumentais no YouTube

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Em tempos de pandemia de covid-19, a recomendação é ficar em casa para conter a disseminação do vírus. Mas isso não é sinônimo de tédio. Quem tem um microfone pode, por exemplo, se divertir com um karaokê online. O useful.tools, que oferece uma série de ferramentas bacanas, conta com um site que busca no YouTube pelas versões instrumentais das músicas para você cantar.

Para usar o site de karaokê da useful.tools é bem simples. Basta acessar a página, ir até o campo de busca e digitar nome da música e do artista. Em poucos segundos, a página exibe a versão instrumental que ela encontrou no YouTube. Agora, é só dar play no vídeo e soltar a voz.

Durante os testes do 33Giga, o site não decepcionou nas entregas. Ele encontrou desde clássicos nacionais e internacionais dos karaokês, como Escrito nas Estrelas de Tetê Espíndola e Bohemian Rhapsody do Queen, até música mais alternativas, como Vittoria de Casadilego e Ticket Outta Loserville do Son Of Dork.