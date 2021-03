PC lento? Veja como resolver o problema

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Há diversos motivos que podem deixar um computador lento. Entre eles, os mais comuns são problema de hardware (pouca memória de armazenamento ou RAM, processador ultrapassado) ou de software (programas pesados ou consumindo muitos recursos do sistema). Pior é quando são ambos ao mesmo tempo.

Se você quiser saber se sua máquina está lenta por conta do hardware, o 33Giga recomenda ler as reportagens Guia de Compras: veja dicas práticas para escolher seu próximo notebook e Guia de Compras: aprenda a escolher notebooks de alta performance.

Você consegue analisar os requisitos de seu computador ao clicar, no Windows 10, na lupa da barra inferior. Depois, digite Meu Computador. Sobre o ícone, com o botão direito do mouse, acesse Propriedades. A tela mostrará as informações necessárias.

Caso deseje saber o espaço de armazenamento disponível em sua máquina, aí basta digitar Configurações de Armazenamento na lupinha e dar Enter. Com isso, você tem as principais informações a respeito do computador – do ponto de vista de hardware.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Entretanto, se o problema for software, há outros procedimentos que podem ajudar a resolver o problema. Para contar com a ajuda de softwares especializados em analisar a máquina e deixá-la redonda, o 33Giga indica esta a reportagem Veja 3 programas que resolvem 90% dos problemas do PC.

Basta baixar os programas e rodar em seu PC. Mas se, mesmo assim, ainda houver problemas de rendimento na máquina, é possível analisar um a um os programas que estão rodando e ver se algum deles está consumindo muitos recursos ou atrapalhando o bom uso do sistema.

De saída, é bom informar que programas que escaneaiam a máquina em tempo real tendem a “brigar” com o Windows eventualmente. Não é raro, por exemplo, os programas de back up e sincronização do Google com seu drive ou antivírus causaram travamentos em computadores. Para saber se isso é o motivos de seus problemas, a saída é simples: desligue-os e veja se o computador melhora a performance.

Aliás, por falar em antivírus, lentidões podem ser causadas por programas maliciosos. Rode, com frequência, software de proteção confiáveis para saber se seu PC está infectado.

De volta aos programas que podem interferir na perfomance da máquina, bastam poucos comandos para descobrir quem está fazendo o que. Com o botão direito do mouse, clique na barra de tarefas do Windows (é a área inferior da tela inicial, onde ficam o relógio e outros ícones). Depois, vá a Gerenciador de Tarefas (com o botão esquerdo) e clique em Mais Detalhes.

Nessa área, você pode analisar tudo o que os programas estão fazendo e, caso algum esteja consumindo muitos recursos, você pode desativá-lo, desabilitá-lo ou desinstalá-lo. O CCleaner, citado alguns parágrafos acima, faz isso com facilidade.