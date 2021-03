WhatsApp, Instagram, Facebook: como tirar notificações de aplicativos e aumentar a produtividade

Sérgio Vinícius

O aplicativo AppBlock, disponível apenas para Android, permite que o usuário bloqueie notificações de diversos outros apps no celular. Com isso, a pessoa consegue aumentar a produtividade ou mesmo “se isolar” de redes redes e outras plataformas online que causam distração.

Na prática, ele funciona de forma simples: depois de instalado, você abre o AppBlock, escolhe os apps que deseja silenciar e por quanto tempo (podem ser horários fixos durante a semana, por exemplo) e pronto. Durante esse período, o usuário não é incomodado com notificações de plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook.

Outra função que agrada no AppBlock é a possibilidade de bloquear o que se deseja de diversas formas. Além das notificações, é possível impedir a ação de inicialização de app e também a abertura de sites.

Outro ponto bacana é que você pode usar um timer para dosar o uso redes sociais. Por exemplo, se acredita que passa muito tempo no Facebook e deseja diminuir, basta colocar um tempo pré-determinado – algo como 30 minutos por dia – e ele limitará seu tempo nesse app.

A versão gratuita é limitada e conta com anúncios. Mas, para quem deseja se controlar e passar mais tempo longe do celular, vale o download. Abaixo, veja mais detalhes do app.