Confira os principais eletrônicos lançados esta semana

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, semanalmente, elas colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro esta semana. Os itens são referentes ao período entre 5 e 11 de março. Confira!

Teclado K835 TKL, da Logitech

Com switches mecânicos vermelhos e um perfil curvo, o teclado K835 TKL, da Logitech, promete uma digitação mais suave e um teclar mais rápido. Além disso, seu formato sem teclas numéricas permite que ele se adapte a espaços menores e tenha seu transporte facilitado. Ainda conta com 12 teclas FN de função dupla, que fornece acesso rápido a mídias e outros atalhos. Preço sugerido: R$ 499,90.

Purificador de ar PuriCare 360°, da LG

A LG apresentou ao mercado brasileiro o PuriCare 360°, um purificador de ar que purifica o ambiente em 360°. Ele conta com seis etapas de filtragem que absorvem e eliminam até 99,9% de vírus, bactérias, alérgenos, partículas de poeira, poeiras ultrafinas, pelos, odores, fumaças e gases prejudiciais à saúde.

Um diferencial do produto é o Indicador Smart, que identifica em tempo real a qualidade do ar. Para isso, ele utiliza quatro níveis de cores, indo do vermelho, que representa ar poluído, até o verde para ar limpo. Outra vantagem é a possibilidade de controlar e monitorar o aparelho de forma remota via aplicativo.

É possível encontrar nas prateleiras duas versões do PuriCare 360°. O modelo com um filtro cobre uma área de 61 m² e sai por R$ 5.999. Já a versão com dois filtros alcança 100 m² e tem preço sugerido de R$ 8.999. Ambos entregam ar puro em até 25 minutos.

Nova linha de relógios da G-Shock

A G-Shock, divisão da fabricante Casio, trouxe uma coleção inspirada nos primeiros relógios da marca, que foram sucesso em 1989. O AW-500E sai por R$ 899 e revive o AW-500, primeiro modelo de combinação analógico-digital da empresa. Além disso, a linha também conta com os acessórios AWM-500D (R$ 4.499) e o AWM-500GD (R$ 4.699), ambos com construção metálica.

As principais características do AW500E incluem bateria que pode durar cerca de sete anos, resistência à choque e água (200 metros), cronômetro, capacidade de medição e peso de aproximadamente 58g. Quando o assunto é design, o esquema original de cores é mantido, com caixa preta e marcadores índex e ponteiro dos minutos em branco, juntamente com um ponteiro das horas em vermelho.

O AWM-500D e o AWM-500GD, por sua vez, adicionam peças externas metálicas, tecnologia Multiband 6 (calibração automática das horas via antenas de rádio) e energia solar. Outras especificações que chamam atenção são: resistência à choque e água (200 metros), hora mundial de 48 cidades, cinco alarmes diários e calendário. Ambos os modelos pesam pesa cerca de 175g.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira imagens dos lançamentos: