De Doom a Fallout: 19 jogos da Bethesda já estão disponíveis no Xbox Game Pass

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



A Microsoft finalizou a compra da desenvolvedora Bethesda e seus vários estúdios no início desta semana. E a aquisição já trouxe frutos para os gamers. A partir de hoje (12), 19 títulos da empresa entram para o catálogo do Xbox Game Pass, serviço de assinatura que funciona como uma espécie de Netflix e oferece conteúdo novo mensalmente. Abaixo, confira todos os jogos que já estão disponíveis.

Dishonored Definitive Edition – Disponível para console e PC

Este compilado inclui Dishonored, vencedor de mais de 100 prêmios Game of Year, bem como todo o seu conteúdo adicional (Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches e Void Walker’s Arsenal).

Dishonored 2– Disponível para console e PC

Repita seu papel como um assassino sobrenatural em Dishonored 2. Jogue do seu jeito em um mundo em que o misticismo e a indústria se chocam. Você deve combinar o conjunto único de poderes, armas e dispositivos de seu personagem para eliminar os inimigos.

DOOM – Disponível para console e PC

Reviva o nascimento dos jogos de tiro em primeira pessoa e experimente a diversão explosiva que popularizou o gênero. Doom inclui o Episódio IV: Thy Flesh Consumed, com nove níveis adicionais cheios de ação e deathmatch e co-op em tela dividida para quatro jogadores.

DOOM II – Disponível para console e PC

Traga sua escopeta de cano serrado e um arsenal de armas clássicas de Doom para enfrentar os demônios mortíferos e seu chefe infame, o Ícone do Pecado. O game inclui The Master Levels for Doom II com 20 níveis adicionais, bem como tela dividida para quatro jogadores cooperativa e multijogador.

DOOM 3 – Disponível para console e PC

Lute em uma instalação infestada de demônios antes de entrar no abismo para enfrentar o guerreiro mais poderoso do inferno – e, por fim, à invasão. Doom 3 inclui ambas as expansões de campanha: Resurrection of Evil e The Lost Mission.

DOOM 64 – Disponível para console e PC

Enfrente exércitos de demônios em sua cruzada para caçar a Mãe Demônio e impedir a invasão do inferno. Enquanto você luta em mais de 30 níveis cheios de ação, fique atento a armas aprimoradas e segredos para ajudá-lo a acabar com a ameaça demoníaca.

DOOM Eternal – Disponível para console e PC

Os exércitos do inferno invadiram a Terra. Torne-se o Slayer em uma campanha para conquistar demônios em todas as dimensões e impedir a destruição final da humanidade. Experimente a combinação de velocidade e poder em Doom Eternal – o próximo salto no combate push-forward em primeira pessoa.

The Elder Scrolls III: Morrowind – Disponível para console e PC

Um RPG de mundo aberto para um jogador. Em Morrowind, você pode escolher seguir o enredo principal e encontrar a fonte da praga maligna que assola a Terra ou partir por conta própria para explorar locais estranhos e desenvolver seu personagem.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Disponível para console e PC

Vencedor de mais de 200 prêmios Game of the Year, o Skyrim Special Edition inclui o jogo e add-ons com todos os novos recursos, como arte e efeitos remasterizados, god rays volumétricos, profundidade de campo dinâmica e mais.

The Elder Scrolls Online – Disponível para console e cloud

Experimente a história premiada em um mundo persistente de Elder Scrolls. Embarque em uma aventura que permite com que você jogue do seu jeito, indo a qualquer lugar em qualquer nível. Lute, crie, roube, sitie, explore e muito mais.

The Evil Within – Disponível para console e PC

Experimente uma realidade perturbadora enquanto tenta se libertar de maquinações distorcidas. Com recursos limitados à sua disposição, em The Evil Within, você lutará pela sobrevivência e experimentará um medo profundo.

Fallout 4 – Disponível para console e PC

Como o único sobrevivente do Vault 111, você entra em um mundo destruído pela guerra nuclear. Cada segundo é uma luta pela sobrevivência e cada escolha é sua. Só você pode reconstruir e determinar o destino da Wasteland.

Fallout 76 – Disponível para console e PC

Steel Dawn é o primeiro capítulo da nova linha de missões da Brotherhood of Steel, gratuita para jogadores do Fallout 76. Visite povoados com novos NPCs e desbloqueie armas e armaduras poderosas do arsenal da irmandade. Junte-se à missão de reconstruir a sociedade e ajudar a garantir tecnologia valiosa.

Fallout: New Vegas – Disponível para console

New Vegas é o tipo de cidade em que você cava sua própria cova antes de levar um tiro na cabeça. E isso antes que as coisas realmente fiquem feias. É uma cidade de sonhadores e desesperados sendo dilacerada por facções rivais que disputam o controle total deste oásis no deserto.

Prey – Disponível para console e PC

Como Morgan Yu, o jogador terá que usar inteligência, armas e estranhos poderes para lutar contra a ameaça alienígena que tomou conta da estação espacial Talos I. Explore o local, aprimore suas habilidades e descubra os segredos da estação, bem como os perigos que há nela.

RAGE 2 – Disponível para console e PC

Mergulhe de cabeça em um mundo distópico desprovido de sociedade, lei e ordem. Rage 2 reúne duas potências dos estúdios de jogos – Avalanche Studios, mestres de mundo aberto, e id Software, criadores de games de tiro em primeira pessoa – para entregar um show de carnificina em que você pode ir a qualquer lugar, atirar em qualquer coisa e explodir tudo.

Wolfenstein: The New Order – Disponível para console e PC

Wolfenstein envia jogadores por toda a Europa em uma missão pessoal para derrubar a máquina de guerra fascista. Com a ajuda de um pequeno grupo de lutadores da resistência, infiltre-se em suas instalações fortemente protegidas, lute contra legiões de alta tecnologia e assuma o controle de superarmas que conquistaram a Terra.

Wolfenstein: The Old Blood – Disponível para console e PC

O ano é 1946 e os nazistas estão prestes a vencer a Segunda Guerra Mundial. Em um esforço para virar a maré a favor dos aliados, B.J. Blazkowicz deve embarcar em uma missão de duas partes nas profundezas da Baviera.

Wolfenstein: Youngblood – Disponível para console e PC

Passado 19 anos após os eventos de Wolfenstein II, as filhas gêmeas de B.J. Blazkowicz, Jess e Soph são forçadas a entrar em ação. Junte-se a um amigo para subir de nível, explorar e completar missões para desbloquear habilidades que complementam seu estilo de jogo.