Chega às plataformas digitais o álbum 'Revelación', de Selena Gomez

12/03/2021 | 13:49



Nesta sexta-feira, 12, foi lançado o novo álbum de Selena Gomez, seu primeiro trabalho totalmente em espanhol. O EP Revelación tem sete faixas e mira no mercado latino-americano. A cantora norte-americana divulgou na quinta-feira, 11, trechos das músicas e a faixa Adiós, e já colocou o assunto nos mais comentados do Twitter. Antes, ela já havia aberto as canções De Una Vez, Baila Conmigo e Selfish Love. Selena lançou dois videoclipes do novo trabalho, ambos com diretores brasileiros. Para o clipe de Selfish Love, lançado em 5 de março com parceria do DJ Snake, ela escolheu Rodrigo Saavedra. Já no vídeo de Baila Conmigo, de 29 de janeiro em parceria com Rauw Alejandro, o diretor foi Fernando Nogari.