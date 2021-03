Cleo opina sobre a liderança de Fiuk no BBB21: - Vai usar essa oportunidade para colher mais informações que possam favorecer o jogo dele

12/03/2021 | 13:11



Nesta sexta-feira, dia 12, a cantora e atriz Cleo participou do programa Encontro com Fátima Bernardes. A artista falou sobre a participação do irmão, Fiuk, no BBB21. Fã do reality show, Cleo opinou sobre a liderança de Fiuk nesta semana:

- Eu acho que o meu irmão é bem generoso, acho que ele vai usar essa oportunidade pra colher mais informações que possam favorecer o jogo dele. Eu fiquei tão feliz quando eu acordei com essa notícia! Fiquei até quase cinco e meia da manhã assistindo e pensei: Meu Deus, amanhã eu vou estar na Fátima!

A atriz ainda falou sobre a volta de Carla Diaz do paredão falso, na última quinta-feira, dia 11. Cleo comentou sobre a relação de Carla e Fiuk e disse que acredita existir falta de comunicação entre eles:

- Eu sei que ela e o meu irmão tiveram algumas faíscas. Mas eu acho que realmente é questão de falta de comunicação entre os dois. Um fala uma coisa e o outro entende outra. Eu espero que eles possam se resolver. Mas eu estava torcendo pra que ela tivesse acesso às falas do Arthur que não privilegiavam ela. (...) Ver uma mulher passando por isso mexe comigo. Eu fiquei muito feliz com a volta dela, achei que foi épica, mas eu queria que ela tivesse sacado algumas coisas a mais do Arthur.

Cleo também se manifestou sobre o possível romance entre Fiuk e Thais e revelou que acha que a sister faz uma pressão forte em relação ao seu irmão. Sobre o relacionamento com Juliette, Cleo acredita que eles são apenas amigos:

- Isso eu reconheço muito no meu irmão, ele é muito tímido. Antes de ele entrar, ele tinha falado que queria [no BBB21] ter essa exposição, queria viver. Seria uma autoanálise, crescimento pessoal. Quando tem isso de intimidade... ele é muito tímido. Eu não vejo ele ficando abertamente com uma pessoa assim. E realmente tem uma pressão forte dela. Acho ela uma fofa, uma querida, mas a pressão está meio over.

A artista ainda opinou sobre quem o Fiuk indicaria ao paredão nesta semana:

- Acho que ele vai colocar a Pocah no paredão, pela intimidade. Não colocaria o Arthur porque eu acho que essa volta da Carla fez o meu irmão rever algumas coisas, algumas atitudes dele próprio. Acho muito coerente ele assumir erros, questionar. Como o Arthur é muito próximo da Carla, faria sentido.