VW Jetta 2021 perde versões e agora só está disponível com motor 2.0 TSI

Leo Alves

Do Garagem360



12/03/2021 | 12:48



O VW Jetta 2021 deixou de ter as versões com o motor 1.4 TSI no Brasil. A partir de agora, só a versão esportiva GLI, que é equipada com o propulsor 2.0 TSI de 230 cv e com preço inicial de R$ 178.490.

Essa não foi uma mudança exclusiva para a linha do sedã, já que o Tiguan Allspace passou pela mesma alteração recencentemente. Porém, no caso do SUV, a alteração na linha foi feita para abrir espaço para o VW Taos, que será lançado no Brasil até maio.

VW Jetta 2021

As alterações nas versões do Jetta já constam até mesmo no site da fabricante, que só exibe a versão GLI. Antes, o sedã era vendido nas versões Comfortline, que custava R$ 137.720, e R-Line, de R$ 145.720. Dessa forma, quem quiser um sedã da Volkswagen com o motor 1.4 TSI só tem o Virtus GTS como opção, cujo preço já supera os R$ 120 mil.

Pelos R$ 178.490 pedidos, o Jetta GLI entrega como equipamentos seis airbags, ar-condicionado digital com duas zonas, carregamento por indução para smartphones, revestimento parcial em couro nos bancos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com frenagem de emergência (ACC), ajuste elétrico para o banco do motorista, central multimídia de oito polegadas com conexão sem fio para Apple CarPlay e com cabo para Android Auto, sistema de som assinado pela Beats, faróis de LED, freio de estacionamento eletrônico, iluminação ambiente no interior, painel de instrumentos digital e rodas de liga leve de 18 polegadas.

O único opcional disponível é o teto solar elétrico, que pode ser adicionado ao carro por mais R$ 6.290. No caso das cores metálicas (Cinza Platinum e Prata Pryit), a Volkswagen cobra mais R$ 1.520. Já a perolizada Preto Mystic está disponível por R$ 1.620. Há ainda três cores sólidas que não exigem pagamento extra – Branco Puro, Cinza Puro e Vermelho Tornado.