Covas: suspensão de aulas é necessária para conter avanço do coronavírus em SP

12/03/2021 | 12:39



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira, 12, a suspensão de aulas presenciais na rede municipal e privada na cidade de São Paulo a partir da próxima quarta-feira, dia 17. A suspensão, antecipada pelo Estadão, vale até o dia 1º de abril. O anúncio da Prefeitura ocorre após restrições determinadas pelo governo do Estado para conter a disseminação do coronavírus. Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), a medida se faz necessária para conter o avanço do coronavírus na cidade. O prefeito também anunciou a abertura de 555 leitos de UTI e enfermaria na cidade.

A Prefeitura anunciou ainda dados de testes realizados na população. Os dados indicam 25% de prevalência do vírus. Ou seja, um quarto da população na cidade de São Paulo já teve contato com o vírus. Em relação à faixa etária, os adultos de 18 a 34 anos apresentam hoje a maior prevalência na cidade. O jovem adulto se contamina mais e há aumento significativo de internações nessa faixa etária.

Nesta quinta-feira, 11, o governador João Doria (PSDB) determinou o início do que chamou de "fase emergencial", a partir de segunda-feira, dia 15, ainda mais restritiva do que a fase vermelha. Todo o Estado, incluindo a capital, deve seguir as diretrizes da fase emergencial. Escolas municipais e particulares, no entanto, continuam com aval para abrir mesmo na fase emergencial. Prefeitos podem ser mais restritivos e determinar o fechamento das instituições de ensino.