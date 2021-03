BNDES diz que teve papel crucial na resposta do governo no canal de crédito

12/03/2021 | 11:22



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve papel crucial na resposta do governo no canal de crédito durante a crise causada pela covid-19, afirmou nesta sexta-feira o presidente da instituição de fomento, Gustavo Montezano. O executivo destacou ainda que o foco dos "instrumentos" contra a crise foram os pequenos e médio empresários, "heróis nacionais" do País.

No total, o BNDES informou que as ações contra a crise somaram um total de R$ 155,4 bilhões em 2020, incluindo um repasse de R$ 20 bilhões para o FGTS e valores emprestados por bancos comerciais, mas garantidos por um fundo do banco de fomento.

Montezano destacou entre os resultados da atuação "crucial" no canal de crédito justamente os financiamentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac).

O programa garantiu em torno de R$ 92 bilhões em financiamentos concedidos por bancos comerciais participantes.