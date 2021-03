Filha de Woody Allen relembra sentimento após denunciar o pai por assédio sexual: - Houve um longo período de culpa para mim

12/03/2021 | 11:10



Segundo informações da revista People, Dylan Farrow, filha de Woody Allen, relembrou como se sentiu depois de ter acusado o pai de abuso sexual. Na série documental Allen v. Farrow, Dylan fala sobre o caso e ainda comenta sobre o fato do pai ter se apaixonado por sua irmã, Soon-Yi Previn, filha mais velha de Mia Farrow, então esposa do cineasta.

- Nunca conversamos sobre Soon-Yi ou Woody, mas houve um longo período de culpa para mim. Eu senti como se tivesse causado uma separação em minha família. Eu senti que se eu apenas mantivesse o segredo dele, eu poderia ter poupado minha mãe de toda essa dor, e meus irmãos e irmãs e eu mesma. Nenhum dos meus irmãos mais velhos era o mesmo.

Dylan revelou que após ter feito a acusação, foi interrogada por nove vezes:

- Se eu mudasse uma palavra aqui, eles diziam que estava sendo inconsistente, se estivesse usando exatamente as mesmas palavras que usei todas as outras vezes, diziam que fui treinada.

Woody Allen, de 85 anos de idade, é casado até hoje com Soon-Yi Previn, de 50 anos de idade, com quem tem duas filhas. O cineasta sempre negou as acusações da filha Dylan. Em fevereiro, um porta-voz do casal se pronunciou sobre a série Allen v. Farrow:

Esses documentaristas não tinham interesse na verdade. Woody e Soon-Yi foram abordados há menos de dois meses e tiveram apenas alguns dias para responder. Claro, eles se recusaram a fazer isso. Como já se sabe há décadas, essas alegações são categoricamente falsas. Várias agências as investigaram na época e descobriram que, independentemente do que Dylan Farrow possa ter sido levada a acreditar, absolutamente nenhum abuso aconteceu.