Portugal prevê volta do público aos estádios de futebol a partir de 3 de maio

12/03/2021 | 09:43



A volta do público aos estádios de futebol em Portugal já tem data marcada para acontecer. O governo do país ibérico anunciou um plano de desconfinamento e nele está incluído que a partir do dia 3 de maio estará autorizada a realização de "grandes eventos exteriores e interiores, com lotação reduzida", e todas as modalidades esportivas poderão regressar às suas atividades.

Desde meados de janeiro deste ano, quando foi decretado o novo confinamento em Portugal, apenas era "permitida a atividade física e o treino de esportes individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e de competições profissionais".

De acordo com o primeiro ministro português, Antônio Costa, o plano será revisto caso o país ultrapasse o número de 120 novos casos de covid-19 por dia por 100 mil habitantes. Hoje Portugal se encontra abaixo dessa linha de risco. O processo de desconfinamento vai durar até a Páscoa, no início de abril, com pelo menos quatro fases.

Caso tudo ocorra dentro do planejado pelo governo, o clássico entre Benfica e Porto, marcado para a 31.ª rodada, no dia 9 de maio, poderá contar com público, assim como o duelo entre Benfica e Sporting Lisboa, na 33.ª rodada, uma semana depois. Ambos os jogos serão no estádio da Luz, em Lisboa. O mesmo vale para a decisão da Taça de Portugal entre Benfica e Braga, prevista para 23 de maio.

O líder do Campeonato Português no momento é o Sporting Lisboa, com 58 pontos. O Braga está em segundo lugar, com 49. O Porto é o terceiro com 48, logo à frente do Benfica, que tem 45. Faltam 14 rodadas para o término da competição.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Portugal, com 10 milhões de habitantes, acumulou 16.635 mortes e 812.575 infecções.