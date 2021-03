12/03/2021 | 09:10



Internado desde o dia 3 de março para tratar do novo coronavírus, Edson, da dupla com Hudson, segue na UTI de um hospital privado de São Paulo. De acordo com informações do G1, ele apresenta quadro estável e respira sem ajuda de aparelhos.

Lembrando que em contato com a assessoria de imprensa do cantor, foi divulgado que ele foi transferido para a UTI do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D?Or São Luiz, na última segunda-feira, dia 8, após apresentar uma piora no quadro clínico. No entanto, ainda segundo a assessoria, ele estava reagindo bem ao tratamento.

Já Hudson está bem e não houve contato físico recente entre os irmãos.