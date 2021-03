Ator de Stargate, Cliff Simon morre em acidente de kitesurf

12/03/2021 | 09:10



No dia 12 de março foi noticiado que o ator Cliff Simon morreu em um acidente enquanto praticava kitesurf na praia de Topanga, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Nascido na África do Sul, ele tinha 58 anos de idade e ficou famoso por seu trabalho como o vilão Ba?al na série Stargate SG1.

A morte foi divulgada em um post na página oficial de Simon no Facebook, texto assinado por sua viúva, Collette Simon.

Aos amigos, familiares e fãs, é com o coração partido que compartilho que meu amado marido, Cliff Simon, morreu às 12h30 de terça-feira, dia 9 de março de 2021. Ele estava na praia de Topanga, na Califórnia, e morreu após um trágico acidente de kitesurf. Ele era mais conhecido pela maioria de vocês pelo vilão que todos amavam odiar, Ba?al, em Stargate. Mas como ele dizia, Atuar é o que faço, mas é só parte de quem eu sou. E ele era MUITO mais - verdadeiramente original, aventureiro, navegante, nadador, dançarino, ator, autor. Há um buraco no lugar que ele ocupou nessa Terra. Ele foi amado por muitos e teve um grande impacto na vida de vários. Ele foi um maravilhoso e muito amado irmão, tio, sobrinho, primo e amigo. Ele sempre foi e será o amor da minha vida. Um pequeno consolo nessa tragédia é que ele estava fazendo uma das coisas que mais amava e morreu na praia, perto da água, o templo dele. Sei que isso é chocante e vai deixar muitos tristes, mas esperamos que seja respeitada a nossa privacidade no momento.