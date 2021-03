Goiás perde para o Boavista-RJ e cai na 1ª fase da Copa do Brasil

11/03/2021 | 23:42



Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Goiás sofreu outro duro golpe no começo de 2021, ao perder nesta quinta-feira para o Boavista-RJ por 3 a 1, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, sendo eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil.

Nesta fase inicial, os times visitantes entram em campo jogando por um empate para avançar à segunda fase. Contudo, nem mesmo com o regulamento a seu favor, o time goiano conseguiu evitar a perda da vaga no Rio de Janeiro.

Além da eliminação, o Goiás também deixa de faturar prêmio de R$ 675 mil que receberia em caso de vaga na segunda fase. Mas apenas por participar da edição 2021, o time recebeu R$ 560 mil da CBF. Já o classificado, o Boavista agora aguardará o confronto entre Picos-PI e Atlético-AC para saber quem enfrentará na segunda fase da competição.

Com a bola rolando, o Boavista dominou as ações do primeiro tempo e construiu ótima vantagem. Logo aos 18 minutos, Michel Douglas tocou para Vitor Feijão e o jogador finalizou no canto direito do goleiro Marcelo Rangel, que não conseguiu evitar o gol.

Animado com a vantagem, o Boavista manteve o embalo e dez minutos depois ampliou o placar. Michel Douglas foi lançado e tocou na saída de Marcelo Rangel. A bola foi entrando devagarinho, até parar no fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o Goiás teve a chance de diminuir o placar em cobrança de pênalti desperdiçada pelo zagueiro David Duarte aos 31 minutos.

Na etapa final, o Goiás melhorou em campo e chegou a descontar aos 20 minutos, quando David Duarte se redimiu do pênalti desperdiçado e balançou as redes após confusão na grande área.

Contudo, o Boavista teve tranquilidade para fazer o terceiro gol aos 30 minutos com Vitão, de cabeça, e dar números finais ao confronto, confirmando a classificação à segunda fase do campeonato.