Reservas do Palmeiras atropelam Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 22:33



O São Caetano segue sem vencer no Campeonato Paulista. Ontem à noite, o time visitou o Palmeiras, no Allianz Parque e, apesar de enfrentar adversário descaracterizado – a comissão técnica alviverde decidiu dar férias para os titulares –, o Azulão foi completamente envolvido na primeira etapa, quando sofreu os três gols que determinaram os 3 a 0 no placar. Com o resultado, o Verdão (que fez apenas seu segundo jogo no torneio) chegou aos quatro pontos, na terceira colocação do Grupo C, enquanto os são-caetanenses seguem na lanterna da Chave D, com apenas um ponto.

O técnico Wilson Júnior propôs duas modificações no time com relação àqueles que iniciaram contra o Santo André. Anderson Braz e Filipe Carvalho entraram, mas o que se viu foi um São Caetano que permitiu ao Palmeiras trocar passes e pagou o preço. Após jogada ensaiada, Empereur cruzou rasteiro e Tony jogou contra o próprio gol. Pouco depois, Lucas Lima serviu e Breno Lopes aumentou. O terceiro veio em falha de Luiz: Lucas Lima soltou a bomba e o arqueiro aceitou. O Azulão teve uma oportunidade, em cobrança de falta de Charles, mas Vinícius Silvestre fez grande defesa.

Na segunda etapa o Palmeiras apenas administrou a vantagem. O São Caetano chegou em tentativas de Marcinho, mas foi só.

“No primeiro tempo facilmente envolvidos, o adversário tabelando bola e a gente praticamente cercando. Confesso que no terceiro gol nem vi a bola. Mas no segundo tempo conseguimos encaixar o meio-campo”, avaliou o goleiro Luiz. “É triste. Sabíamos da dificuldade, mas sentimos muito no começo, não conseguimos diminuir os espaços e o Palmeiras fez os gols”, avaliou Wilson Júnior.

São Caetano negocia com volante equatoriano

O São Caetano pode anunciar mais um reforço para a sequência do Paulistão. E será uma peça vinda do Exterior. O jovem volante equatoriano Adonis Olvera, 21 anos, revelado pelo La Troncal Unida-EQU, soma passagem pelo Chacaritas-EQU, jogou pelo América de Quito-EQU, e seus representantes agora negociam para que em breve o atleta possa vestir a camisa azulina. A transação é intermediada por Steave Mc Labry e Carlos Alberto de Carvalho.

Em rápido contato com Adonis, ontem, o equatoriano confirmou que a negociação está em andamento e se demonstrou esperançoso pelo desfecho. “Praticamente nas próximas horas vão ter notícias”, projetou o jovem.

Se o negócio for concretizado, será o 18º reforço do São Caetano para este Paulistão, ao qual regressou após o título da Série A-2 do ano passado. Porém, após a conquista o clube sofreu um desmanche motivado pelas dívidas salariais.