Joguem em Marte

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 23:59



Falar em futebol enquanto milhares de pessoas perdem a vida todos os dias soa tão esdrúxulo quanto defender a realização de uma festa para 500 pessoas às beiras da Represa Billings na tarde de uma quarta-feira em que o País registrou mais de 2.000 mortes e que, para piorar o cenário, pessoas não conseguem respirar e não têm direito a um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) porque todos estão ocupados.

O futebol está intrinsecamente ligado à cultura popular. É o esporte que projetou o Brasil mundo afora graças à profusão de craques que nascem nos clubes dos mais variados rincões, se destacam e passam a integrar a Seleção Brasileira ou viram ídolos em clubes ricos da Europa ou de outros continentes.

Em meio a crise sem precedentes, com estratosférica sucessão de óbitos, é preciso endurecer as regras sanitárias. Para frear o avanço do coronavírus e poupar vidas, vários setores da economia terão de permanecer fechados por 15 dias a partir de segunda-feira. E até a bola terá de parar por tempo determinado.

Mas os dirigentes esportivos não gostaram da decisão tomada pelo governo do Estado. Federação e clubes – inclusive os do Grande ABC – querem a todo custo manter o Campeonato Paulista e, para isso, destacam as providências que tomam para que seus atletas sigam em atividade. “Seria ótimo se todos os setores tivessem as condições de adotar os protocolos que temos”, afirma um dos responsáveis por time da região. Seria sim, mas é sempre bom lembrar que os tais protocolos não impediram a ocorrência de surtos de contaminação em várias equipes.

Eles falam até em realizar partidas no Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul. Como se esses três Estados estivessem livres da Covid-19. Ora, por que não vão jogar em Marte ou algum outro planeta? Esses senhores talvez não se lembrem que dois treinadores com atuação destacada nos clubes locais morreram de Covid. Deixaram de ser técnicos, estrategistas, ‘professores’, para se tornarem parte de uma triste estatística. São 272.889 vítimas da Covid-19.