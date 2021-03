Akira entra na mira de Agência regional

Fabio Martins



12/03/2021 | 05:31



Prefeiturável de Rio Grande da Serra em 2020, o ex-vereador Akira Auriani (PSB) é principal cotado para assumir a chefia da nova concepção da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, cujo presidente continua, em tese, sendo Gabriel Maranhão (Cidadania), hoje secretário de Obras de Ribeirão Pires e que deixou o Executivo no fim de dezembro. Recentemente, o socialista foi nomeado para exercer a função de assessor administrativo, regressando à entidade, na qual ocupou o posto de assessor de programas e projetos entre 2015 e 2016. A nomeação, contudo, provocou mal-estar, principalmente junto ao prefeito de Rio Grande, Claudinho da Geladeira (Podemos), vencedor do páreo municipal contra Akira. Depois da saia justa, ele foi exonerado. Por outro lado, agora, vira aposta interna para tocar a agência, braço do Consórcio Intermunicipal, presidido pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). A conferir. O novo modelo tende a ser mais enxuto, em formato de diretoria.

Licença de saúde

Internando desde o dia 1º de março com diagnóstico de Covid-19, o vereador Jorge Kina (PSDB), de Santo André, será afastado do mandato na Câmara por motivos de saúde. O tucano teve o quadro agravado, recentemente, e foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele está entubado, em situação estável, mas sem previsão de alta médica. A Câmara de Santo André deve utilizar o mesmo expediente usado no caso de Marilda Brandão (PSD), também afastada por Covid, diante de licença por prazo superior a 15 dias, conforme regimento interno. No caso de Kina, o Legislativo irá convocar o suplente do PSDB e ex-parlamentar Marcos Pinchiari.

Autoria da emenda

A Prefeitura de Santo André anunciou o encaminhamento de emenda parlamentar, no valor de R$ 1 milhão, de autoria de Kim Kataguiri (DEM), líder nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), para destinar à realização de Jogos Escolares, Meia Maratona e e-sports (esportes eletrônicos) na cidade. A indicação ao democrata, conforme informações, se deu por Márcio Colombo (PSDB), vereador andreense que assumiu a cadeira justamente com a ida do parlamentar licenciado Marcelo Chehade (PSDB) para o comando da Secretaria de Esportes. Um dos coordenadores do MBL na região, Colombo era lotado como servidor no gabinete de Kim.

Nomes a deputado

A disputa interna para saber quem terá a bênção do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e lançar-se como pré-candidato a deputado federal em 2022 iniciou a todo vapor na base. Os governistas Professor Jobert Minhoca (PSDB, vereador), Marcelo Chehade (PSDB, parlamentar licenciado e titular de Esportes) e Donizeti Pereira (PV, integrante do alto escalão na administração) são alguns dos nomes que estão na lista e mantêm conversas com aliados no sentido de angariar apoio na briga por cadeira na Câmara Federal. Outro que pode postular suporte é o ex-secretário Fernando Marangoni (DEM, adjunto de Habitação no governo do Estado). Isso porque a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra é tida como opção única a estadual, caso ela decida por entrar no pleito.

Insatisfação

Com 70 dias à frente do Palácio da Cerâmica, o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), tem criado clima de desconforto no primeiro escalão do Paço diante de seu posicionamento frente ao recrudescimento da pandemia de Covid-19. De acordo com informações, entre as figuras indignadas com declarações e postura de Tite é a médica e secretária de Saúde, Regina Maura Zetone. Diferentemente do ex-chefe do Executivo José Auricchio Júnior (PSDB), Tite tem criticado abertamente junto a comerciantes as medidas adotadas pelo governo do Estado.