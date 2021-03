Abrafarma: farmácias atingem 27% de casos de covid entre 1 e 7/3, novo recorde

11/03/2021 | 20:03



As farmácias registraram um novo recorde de índice de resultados positivos de covid-19 detectados em testes rápidos: entre os dias 1º e 7 de março, foram registrados 83.819 casos, representando 27% das testagens. Também houve recorde no volume de exames, ultrapassando 313 mil testes. Os dados são de levantamento semanal da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

"Há exatos dois meses, esse porcentual (de resultados positivos) era de apenas 18%, enquanto 2020 terminou com 15%", aponta Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, em nota.

Houve crescimento de casos em 14 Estados: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. "O volume aumentou dois dígitos no Rio Grande do Sul, até então um dos menos afetados; e também no Rio de Janeiro, que vinha apresentando uma curva mais estável. E chama também a atenção o crescimento no Centro-Oeste, que também mantinha números mais conservadores", indica Barreto.

O número acumulado de testagens desde abril do ano passado é de 3,7 milhões, com 19% de resultados positivos (693.926). Atualmente, as farmácias disponibilizam os testes sorológicos, de antígeno e PCR (mais restrito em algumas localidades).