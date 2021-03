Kane faz 2 gols e Tottenham bate Dínamo Zagreb nas oitavas da Liga Europa

11/03/2021 | 19:17



Com dois gols de Harry Kane, o Tottenham derrotou o Dínamo Zagreb, nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Arsenal e Roma também venceram e vão com boa vantagem para o segundo duelo na próxima quarta-feira com mandos invertidos.

Atuando em Londres, o Tottenham não deu chances ao Dínamo Zagreb e poderia ter conseguido um placar muito mais elástico. Mesmo assim, vai poder perder na Croácia por um gol de diferença, depois que o astro Harry Kane deixou sua marca nos dois tempos disputados.

Aos 25 minutos, o artilheiro foi oportunista, ao aproveitar uma finalização de Lamela na trave para abrir o placar. No segundo tempo, também os 25 minutos, o centroavante não perdoou uma falha da zaga croata para fazer o segundo gol.

Outro time de Londres, o Arsenal foi até Atenas e somou uma bela vitória por 3 a 1, diante do Olympiacos. O segundo gol foi todo brasileiro, com assistência de Willian e complementação de Gabriel Martinelli. No Emirates Stadium, semana que vem, os gregos vão precisar de uma vitória por 2 a 0 para ficarem com a classificação às quartas de final.

Já a Roma, atuando em casa, foi mais objetiva diante do Shakhtar Donetsk, ao marcar 3 a 0, um placar ilusório, pois a disputa foi muito boa durante os 90 minutos. Na Espanha, o Granada manteve a boa fase, ao vencer o Molde, da Noruega, por 2 a 0.