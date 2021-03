Grande ABC se prepara para receber mais vacinas; confira o público que cada cidade está imunizando

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 18:42



Nesta sexta-feira (12), as sete prefeituras da região devem receber novos lotes de vacinas.

Confira quem cada cidade está imunizando no momento:

Santo André – A cidade iniciou nesta quinta-feira (11) o agendamento da primeira dose da vacina contra Covid-19 para idosos de 75 e 76 anos. A imunização ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (15) e seguirá até sexta-feira (19), das 8h às 17h, em formato drive-thru. No momento, o município também está imunizando quem tem de 80 a 84 anos (primeira dose), acima de 90 anos (segunda dose) e profissionais liberais de saúde (segunda dose). Na terça (9), foi aberto o agendamento para idosos de 85 a 89 anos – que receberam a primeira dose a partir de 10 de fevereiro - tomarem a segunda dose da vacina. O agendamento deve ser realizado no site http://psa.santoandre.br/vacinacovid . Os pontos de drive-thru ficam na Craisa (acesso no portão 5 pela rua Varsóvia, em Santa Teresinha), Estádio Bruno Daniel (localizado na rua 24 de Maio, na Vila América) e estacionamento do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do Centro Empresarial). No ponto de vacinação é obrigatório apresentar documento de identidade, CPF, comprovante da primeira dose e comprovante de residência do idoso. Em casos de pacientes que estejam passando por tratamento oncológico, além dos documentos pessoais é necessário apresentar uma carta de liberação médica. Santo André já vacinou 71.184 pessoas, sendo 53.170 com a primeira dose e 18.014 com a segunda. Em caso de dúvidas e informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.

São Bernardo – No momento, estão sendo aplicadas, em domicílio, as segundas doses do imunizante em idosos de 85 a 89 anos. Para esta faixa, a UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência faz o contato com o idoso ou com a família e agenda o dia e horário da imunização. Quando chegarem mais doses, devem ser ministradas também no Ginásio Poliesportivo e o site https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br será aberto para cadastros novamente. São Bernardo já vacinou 56.635 pessoas com a Coronavac e 15.853 com a Astrazeneca/Oxford, ou seja 72.488. Ao todo, foram 76.856 vacinas recebidas de ambos os laboratórios (restam 4.368). A cidade criou contatos para tirar dúvidas sobre a vacinação no 0800-7708156 e 2630-4650.

São Caetano – Inicia nesta sexta-feira (12) a aplicação da primeira dose da CoronaVac para idosos com 75 e 76 anos. A cidade também continuará vacinando a população entre 77 e 79 anos, para completar 100% desta faixa etária. É necessário preencher o cadastro de agendamento, escolhendo local, data e horário, pelo site http://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br . A vacinação será de segunda a sexta-feira, em sistema drive thru, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, Bairro Santa Maria, das 8h às 14h, e em seis Unidades Básicas de Saúde que atendem ao programa Saúde Hora Extra. São Caetano já vacinou 19.471 pessoas com a primeira dose e mais de 9 mil já completaram o ciclo de imunização com as duas doses.

Diadema - A vacina está sendo aplicada em idosos acima de 77 anos e profissionais da saúde. A campanha está sendo realizada nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio feito pela própria unidade a partir dos usuários já cadastrados nas equipes de Estratégia Saúde da Família. Quem já é cadastrado nas unidades e quem já tomou a primeira dose, não precisa fazer o cadastro do site. Idosos que estão nos grupos prioritários e não são cadastrados na UBS (portanto que ainda não tomaram a primeira dose) devem realizar cadastro no www.diadema.sp.gov.br/noticias-covid-19/26264-diadema-lanca-cadastro-para-agilizar-vacinacao-contra-a-covid-19 ) ou seu familiar/responsável/cuidador procurar a UBS mais próxima da residência para realizar o cadastro e o agendamento. É preciso apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de endereço do idoso. Diadema já vacinou 15.999 pessoas com a primeira dose e 4.675 com a segunda dose. Mais informações pelo e-mail cadastrovacinadiadema@gmail.com .

Mauá - Na segunda-feira (8) começou a aplicação da segunda dose em idosos com idades entre 85 e 89 anos. O município também segue vacinando quem tem 75 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde com a primeira dose. Só podem ser vacinados os idosos que comprovarem residência em Mauá. Não precisa agendar por site. As aplicações estão acontecendo nas UBSs Zaíra 2 e 3, Jardim Itapark, Parque das Américas, Jardim Santa Lídia, Jardim Kennedy e Jardim Mauá. Também nos postos drive-thru: UBSs Vila Assis (ginásio Berenice Rumiko Endo), Parque São Vicente, Jardim Primavera, Jardim Guapituba, Vila Magini, Jardim Sonia Maria, Jardim Paranavaí, Jardim Oratório, Jardim Zaíra I, Macuco, Flórida, Vila São João, Feital e Jardim Santista. Mauá já vacinou 26.935 pessoas, sendo 20.325 com a primeira dose e 6.540 com a segunda. Ainda tem disponíveis 2.526 da Coronavac e 610 da Oxford. A previsão de recebimento é de 3.350 doses, a partir desta sexta-feira (12). Mais informações no www.maua.sp.gov.br .

Ribeirão Pires – Está vacinando quem tem 86 anos ou mais e também profissionais da saúde com a segunda dose. Não tem cadastro específico. É preciso levar CPF, RG e comprovante de residência no drive-thru, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h. Ribeirão recebeu até agora 10.997 doses da vacina e aplicou 10.664 (restam 333). Mais informações no site www.ribeiraopires.sp.gov.br .