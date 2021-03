Obituário - 12 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Aparecida Nunes Fiori, 92. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria da Glória Silva, 90. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Alves dos Santos, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ida Rafaini Salvador, 87. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edite Agripina de Pontes, 86. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Parque Novo Lar, em São Paulo, Capital. Dia 9, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Edméa Avelina, 85. Natural de Nova Lima (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Alpha Campus, em Jandira (São Paulo).

Marcelina Antonio, 85. Natural de Rio Claro (Rio de Janeiro). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindalva da Silva Nunes, 83. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida de Moraes Souza, 81. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Marfinati, 78. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João de Godoi Bueno, 78. Natural de Monte Sião (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 9, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rita Marcato de Campos, 77. Natural de Bilac (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 9. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Leonel Brito Simas, 77. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Alberto Bin, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Alves Ribeiro, 73. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 9, no hospital de Campanha da UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Oliveira Pereira, 73. Natural de Narandiba (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Luzia Chrysosthomo, 72. Natural de Baixo Guandu (Espírito Santo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Benjamin de Castro, 71. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gumercindo Garcia, 71. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Arten, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Adelina Amorim de Lima, 69. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Bonfiglioli, em São Paulo, Capital. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Ivanilde Martins Nista, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ivone, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rafael Adilson Pinto, 66. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gomes de Melo Filho, 65. Natural de Santo André. Residia no Alto Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Airton Antonio Sabio, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Químico. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sandra Pereira Bueno, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulcimara de Aguiar Oliveira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Paulo, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Bruno Ribeiro Zanelato, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Vendedor. Dia9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rodrigo Carrillo da Silva, 35. Natural de São Caetano. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deividson de Souza Perinelli, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maiara Caroline Sobral de Andrade, 29. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Dorinha Gaschler, 95. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Eliza Oliveira Souza, 94. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Isabel Antonia da Fonseca, 86. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Eloha da Silva Morales, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São Paulo, na Capital.

Cleusa Soares Mazzucatto, 80. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Doroti Del Moral, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa.

Manoel Rodrigues de Souza, 76. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Jardim Santa Maria, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisca Maria Silva Caetano, 73. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

José Arleno dos Santos, 72. Natural de Chorozinho (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Nely Moreira da Silva Caetano, 70. Natural do Desterro do Melo (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Parque dos Ipês.

Gaetanella Pizzo, 70. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Epaminondas Fernandes Rocha, 70. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Tânia do Vale, 69. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 9, em Diadema. Jardim da Colina.

Rita Gomes da Costa, 67. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Manoel Nunes da Cruz, 67. Natural do Ceará Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Edinalva Rodrigues da Costa, 65. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria da Paz de Santana, 65. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Lúcia Rodrigues, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Moace Florentino da Silva, 65. Natural de Juru (Paraíba). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Olivaldo Gramkow, 64. Natural de Ibirama (Santa Catarina). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Eduardo Fumiaki Miyauchi, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Maria Palácios Hidalgo, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Zefirina Maria da Silva, 91. Natural de Rio Casca (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Memorial Planalto.

Neide Soares Fonseca, 78. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9, em Diadema. Cemitério Municipal.

Ernestina Nunes da Silva, 75. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Antonio Balduin, 72. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

James Batista Jorge, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

José Carlos de Oliveira, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Agenor Tomás dos Santos, 61. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Carlos de Freitas, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Monte Líbano, em Eldorado, São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Florentina da Conceição, 92. Natural de Natuba (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Julio Augustinho da Silva, 88. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Luz Ferreira da Silva, 85. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Mathias de Meira Barbosa, 82. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Francisco João dos Santos, 81. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Severina Antonia da Conceição Silva, 79. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Cordeiro de Carvalho, 76. Natural de Itaiba (Pernambuco). Residia no bairro Capuava, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Alberto Soares dos Santos, 74. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Cleusa Odet da Silva, 74. Natural de Vargem Bonita (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Aparecido Rodrigues, 72. Natural da Estrela D’Oeste (São Paulo). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Enildo Thomaz, 70. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lurdes Felix, 69. Natural de Boqueirão dos Cochos (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

João Vieira da Silva, 62. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Penha Borges da Silva, 62. Natural de Timon (Maranhão). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Messias Barros de Araujo, 61. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Darci Elias, 61. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

José Laudemir da Silva, 59. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Douglas Santos, 57. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Renê Alberto Gomes, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

José Demontierb, 57. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Claudinei Rabelo, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo Lopes da Silva, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Luciano Matos Araujo de Souza, 28. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Olevaqui, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Alvaides Angélica da Cruz Silva. Natural de Maetinga (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Aparecido Joaquim Fernandes, 69. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia em Ribeirão Pires. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São José.