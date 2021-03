Dirigentes e FPF decidem pela sequência da Série A-1 do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 18:24



Dirigentes dos 16 clubes que disputam o Paulistão e integrantes da FPF (Federação Paulista de Futebol) se reuniram virtualmente na tarde desta quinta-feira para discutir a sequência da competição e, apesar da determinação do governo estadual para que as atividades esportivas coletivas sejam suspensas a partir de segunda-feira, seguindo recomendação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) em razão do aumento nos números de casos e mortes de Covid-19 e a falta de leitos para tratamento da doença, a Série A-1 deverá prosseguir em atividade em outro Estado. Informações dão conta que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul poderão receber as partidas durante os 15 dias nos quais o Estado ficará na fase emergencial do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus. A jornada deste fim de semana está mantida.

"A FPF e os clubes reiteram que o rigoroso Protocolo de Saúde da competição, aprovado e elogiado pelo Ministério Público e pelo Centro de Contingência do Coronavírus, oferece aos profissionais do futebol e a todos os funcionários dos clubes um nível de controle não encontrado em qualquer outra atividade econômica, com testagens seriadas e acompanhamento médico diário. Desde o reinício dos jogos no ano passado, foram mais de 35 mil testes realizados por árbitros, atletas, profissionais e funcionários dos clubes de São Paulo", manifestou-se a FPF, em nota, a qual continua prevendo novos encontros para o início da próxima semana. "O Governo do Estado de São Paulo convidou a FPF e o Ministério Público Estadual para uma reunião às 9h de segunda-feira, na qual será discutido o calendário de jogos a fim de que, juntos, encontremos uma solução viável para adaptar as próximas rodadas da competição. Após este encontro, no mesmo dia, às 15h, FPF e clubes se reunirão para definir o agendamento dos jogos."

"Por fim, FPF e clubes afirmam publicamente que o Campeonato Paulista seguirá seu curso de rodadas conforme previsto, as datas passarão eventualmente pelos ajustes necessários e a competição será concluída na mesma data prevista, 23 de maio", conclui nota publicada no site da Federação.

SÉRIE A-2

No fim da tarde, a FPF se reuniu com dirigentes da Série A-2 e a determinação foi a mesma, ou seja, a competição também será mantida, mesmo que tenha de ser levada para outro local.