Luisa Stefani cai nas quartas de final em Dubai; Muguruza avança

11/03/2021 | 18:04



A tenista brasileira Luisa Stefani foi eliminada nesta quinta-feira no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Formando dupla com a americana Hayley Carter, a número 1 do Brasil nas duplas foi derrotada pelas americanas Jessica Pegula e Bethanie Mattek por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, pelas quartas de final.

"Começamos mal, ficamos 4 a 0 abaixo, reagimos no primeiro set. Acho que fiz um bom jogo no geral, devolvi melhor do que vinha fazendo. Precisamos levar as coisas positivas. O segundo set foi um pouco abaixo", analisou a brasileira, 30ª do mundo - com Carter, forma a quinta melhor dupla da temporada até agora.

Com a derrota, Stefani encerra sua primeira gira da temporada, que havia começado com as competições preparatórias para o Aberto da Austrália, em fevereiro. Agora ela voltará para a sua base, na Flórida. Nos Estados Unidos, a brasileira voltará a competir em Miami, no segundo torneio de nível WTA 1000 deste ano.

"Foi uma boa gira, muito longa e cansativa, mas positiva. Agora é ir pra casa, descansar e recarregar as energias para disputar o torneio de Miami que sempre quis jogar. Será minha primeira vez lá e estou muito animada. É aprender com essas derrotas e seguir adiante, que na outra semana precisamos estar prontas e firmes para Miami", comentou.

Na chave de simples, o destaque do dia mais uma vez foi a espanhola Garbiñe Muguruza. A nona cabeça de chave despachou a terceira, a belarussa Aryna Sabalenka por 3/6, 6/3 e 6/2. Na semifinal, ela vai enfrentar a belga Elise Mertens (10ª), que eliminou Jessica Pegula por 5/7, 7/5 e 6/0.

A outra semifinal vai reunir a suíça Jil Teichmann e a checa Barbora Krejcikova. A tenista da Suíça venceu nesta quinta a jovem americana Cori Gauff por duplo 6/3. Krejcikova, por sua vez, eliminou a russa Anastasia Potapova por 6/0 e 6/2.