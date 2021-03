Senado aprova projeto que pode mudar a cobrança de pedágios no Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



11/03/2021 | 17:48



O Senado aprovou um projeto de lei na última quarta-feira (10) que pode impactar diretamente a cobrança de pedágios. A nova lei alteraria o formato do pagamento, que hoje é fixo de acordo com a categoria do veículo. Em vez disso, a cobrança seria realizada de modo proporcional à distância que o motorista percorreu.

Embora tenha sido aprovado pelo Senado, o projeto de lei ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados e, caso a casa aprove o texto, ele ainda precisaria ser validado pelo presidente da República.

Mudança na cobrança de pedágios

Caso entre em vigor, o novo estilo não seria uma exclusividade brasileira. Há outros países que já adotam um sistema semelhante para a cobrança do pedágio.

O projeto brasileiro diz que as atuais praças de pedágio seriam trocadas por um sistema capaz de detectar e registrar os veículos, e que será instalado nas estradas. Porém, os motoristas seriam obrigados por lei a adequarem seus veículos, sendo os responsáveis pela instalação dos identificadores.

A principal ideia com essa mudança é criar uma cobrança mais justa para quem roda uma distância menor. Vale lembrar que o valor do pedágio é igual para todos os motoristas no modelo atual, independentemente de quantos quilômetros foram percorridos – seja 1 km ou 100 km. No novo modelo, ao menos no projeto, quem roda pouco pagaria menos.