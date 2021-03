Kate Middleton e Meghan Markle não se falam há mais de um ano

11/03/2021 | 17:10



Como você viu, Meghan Markle expôs uma desavença que teve com Kate Middleton durante a sua entrevista para a apresentadora Oprah Winfrey. Embora tenha dito que as duas se acertaram na época, parece que o clima continuou um pouco estranho entre as duquesas, já que elas não conversam diretamente há mais de um ano. Uma fonte contou à Us Magazine que Meghan e Kate acabaram se envolvendo no afastamento entre os irmãos William e Harry - e cada uma ficou ao lado de seu respectivo marido, é claro.

- Elas nunca foram tão próximas, mas o motivo pelo qual elas não se falam é pelo distanciamento entre o príncipe Harry e o príncipe William. Harry e William se comunicaram de forma moderada no último ano, mas nenhuma das conversas deles foram amigáveis, e isso já acontece há algum tempo. Existe uma animosidade real entre os irmãos, e isso acabou sobrando no relacionamento de Kate e Meghan, o que fez com que ficasse muito difícil delas serem amigas, ou até amigáveis.

Mesmo com todos os problemas, as duquesas tinham um bom relacionamento no início.

- No começo da relação, Meghan e Kate se davam bem. Mas elas não concordavam em relação à rotina do palácio.

Por fim, o informante comentou que a esposa de príncipe William queria saber mais sobre as dificuldades de Meghan em se ajustar à vida na família real. A Duquesa de Sussex, em conversa com Oprah, declarou que teve pensamentos suicidas no ambiente da realeza, e que por muito tempo não enxergava outra solução. Complicado, né?

Reunião familiar

A Rainha Elizabeth II ficou realmente sensibilizada com as acusações de príncipe Harry e Meghan Markle. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a monarca fará uma ligação para o Duque a Duquesa de Sussex nos próximos dias, com o intuito de reparar os problemas que surgiram na família.

- É difícil entender o quão chocados todos estão com o que aconteceu. As pessoas estão literalmente se recuperando do episódio, e alguns funcionários adorariam refutar publicamente algumas das coisas que foram ditas sobre eles. Mas a rainha adotou uma abordagem muito comedida e sensata. Ela está liderando pelo exemplo. Este é um assunto para ela lidar com a sua família, comentou uma fonte ao veículo.

Será que essa ligação trará bons frutos?

Quebra de confiança

Príncipe Charles, por outro lado, não está nada feliz com essa história. Um informante contou à Us Magazine que o filho da Rainha Elizabeth II não concorda com a atitude de príncipe Harry em ter dado uma entrevista para Oprah Winfrey - e ele ainda estaria acreditando que essa exposição foi só o começo.

- Charles não concorda com Harry destruindo toda a sua família publicamente. Charles acha que essas questões poderiam facilmente ter sido tratadas em particular. Tanto ele quanto príncipe William sentem que esta é a primeira de muitas entrevistas que virão no futuro, que irão destruir a coroa e o estilo de vida da realeza.

E aí, você acha que ele está certo?

Meghan estava presa no palácio?

Durante a entrevista para Oprah Winfrey, Meghan Markle contou que seu passaporte, carteira de motorista e chaves eram mantidos em um local separado do palácio. Embora muitas pessoas tenham pensado que os documentos da duquesa foram confiscados e que ela estava presa naquele ambiente, um especialista contou à BBC que esses protocolos, possivelmente, estavam agindo a favor de Meghan, para protegê-la.

- Meghan teve que entregar sua carteira de motorista sob as regras da segurança. Se ela saísse dirigindo sozinha, ela não estaria protegida. Parece que se encaixava na narrativa de Meghan isso de estar presa e isolada, mas realmente era rotina, e provavelmente qualquer coisa seria acessível a ela se ela quisesse.

A análise foi feita por Robert Finch, que também atua como consultor da série The Crown, da Netflix. Será que a esposa de príncipe Harry exagerou?

Provas e mais provas

A atriz Janina Gavankar, amiga de longa data de Meghan Markle, falou sobre as afirmações da duquesa em entrevista ao programa britânico This Morning. Segundo ela, a família real e alguns funcionários do Palácio de Buckingham sabiam perfeitamente da fragilidade psicológica de Meghan dentro da realeza, embora não tenham oferecido nenhum tipo de ajuda a ela.

- Depois de ler esta curta declaração que saiu do Palácio de Buckingham hoje, pensei duas coisas. Por um lado, pensei, estou muito grata por eles finalmente reconhecerem a experiência, mas, por outro lado, sei que a família e a equipe estavam bem cientes da extensão de tudo e, embora suas lembranças possam variar, as nossas não, porque nós vivemos isso com eles. E há muitos e-mails e textos que provam isso.

Janina ainda contou que Meghan sabia que ela estava falando sobre o assunto publicamente.

- Estamos todos felizes por estarmos em uma nova era. Sabe, nós temos que dizer a verdade. As coisas são diferentes agora, sim. Mas eu não falo por eles. Eu falo por mim.

E também defendeu a duquesa das acusações de bullying.

- Bem, eu a conheço há 17 anos e vejo a maneira como ela vê as pessoas ao seu redor, as pessoas com quem trabalha, e posso dizer que ela não é uma valentona. Mas também posso dizer que estou pessoalmente feliz que as pessoas estejam fazendo sua devida diligência, porque também sei por que alguém teve que sair. E foi por má conduta, grosseria. E a verdade vai aparecer: há muitos e-mails e mensagens de texto sobre isso.

Meghan é a nova Diana

Nas redes sociais, diversas pessoas estão comparando a situação de Meghan Markle com as experiências vividas por princesa Diana dentro da realeza. A diretora Ava DuVernay até chegou a compartilhar um trecho da entrevista de Lady Di para o programa Panorama, da BBC, onde ela diz que a família real a enxergava como uma ameaça. A justificativa de Diana, inclusive, poderia se encaixar totalmente no discurso de Meghan; reflita você mesmo:

- Eles decidiram que eu não iria ser bem sucedida. Porque eu faço as coisas de forma diferente, porque eu não sigo regras de um livro, porque eu sigo o meu coração, não a minha mente, e isso me gerou problemas no trabalho, eu compreendo isso. Mas alguém precisa ir lá e amar as pessoas, e demonstrar isso. [...] Acho que não tenho muitos apoiadores nesse ambiente. Eles me veem como algum tipo de ameaça, e eu estou aqui para fazer o bem. Eu não sou uma pessoa destrutiva. Acho que todas as mulheres fortes da história caminharam de forma parecida, e acho que é a força que causa a confusão e o medo. Por que ela é forte? De onde ela tira essa força? Para onde ela está levando? Quando ela vai usar dessa força? Por que o público ainda a apoia?

Que belas palavras, não é?