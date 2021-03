Raissa Barbosa abre o jogo sobre relacionamento com Lucas Selfie - que se revolta com fãs pedindo a volta do casal

11/03/2021 | 17:10



Na última quarta-feira, dia 10, Raissa Barbosa marcou presença no Super Pop para conversar com Luciana Gimenez. Em determinado momento, ela abriu o jogo sobre o relacionamento que teve com Lucas Maciel, conhecido também como Lucas Selfie, dentro de A Fazenda 12. Após o confinamento, ambos até tentaram levar o romance adiante, mas não deu certo.

Na atração, para falar sobre o que viveu com Lucas, Raissa citou que é diagnosticada com Síndrome Borderline, ou seja, ela possui muitas instabilidades emocionais.

Após sua participação no programa, ela usou o Twitter para demonstrar alívio:

Tranquilo, né? Me saí bem!

Lucas, por sua vez, respondeu:

Sim. Tranquila e sem fugir de nada. Parabéns, só orgulho!

Ao ver que a interação positiva entre os dois havia chegado a um perfil de fofoca, Lucas se revoltou com comentários negativos, além de não gostar de ver as pessoas pedindo para que o casal voltasse:

Me assusta ver esse tanto de gente do bem que prega empatia e respeito na internet escrevendo tanta bosta sem saber. É muito mais legal o circo pegando fogo do que duas pessoas se respeitando? Pelo amor de Deus, tem gente que vive de comentar aqui que só pode ser doente, de verdade. Troca essa energia ruim aí, galera... segue a vida mais leve igual a gente tá fazendo. Tá cada um no seu corre conquistando suas coisas sem precisar subir em ninguém. Não tem volta, nem shipper, só respeito e gratidão.

Lembrando que na conversa com Luciana Gimenez, Raissa havia explicado o seguinte:

- A gente não tinha um relacionamento, não tinha nada definido, mas a gente se curtia, estava saindo, fazendo coisas juntos como um casal. A gente tinha uma rotina de casal, mas a gente não se intitulava casal. Um dia eu fui gravar daí eu comecei a pensar: melhor a gente definir alguma coisa porque toda vez que eu ia fazer uma entrevista e ia falar sobre a gente, eu também não sabia dizer o que a gente era, porque realmente a gente tentava conversar, mas no fim a gente não conversava sobre. Eu sabia o que eu queria e eu acho que ele não sabia.

Questionada sobre o que queria com Lucas, Raissa continuou:

- Ai, muito difícil falar, mas eu estava gostando. Eu me envolvi muito, acho que o reality te faz ter muitas sensações ao mesmo tempo e eu ainda estava vivendo intensamente. E eu já sou uma pessoa intensa na vida real, então tudo contribuiu para que eu acreditasse que tudo o que a gente viveu lá dentro iria continuar aqui fora, então eu estava bem feliz. Ele era uma pessoa que sempre me dava muito conselho, era uma pessoa que era muito amiga. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas a pessoa que tem Borderline, ela é muito intensa. Então ela ama demais, então quando ela ama alguém, ela ama muito aquela pessoa. E aí a gente se entrega muito e muitas vezes a gente até se machuca porque a gente acredita muito nas pessoas e a gente acha que aquela pessoa é a ideal. Eu fiquei bem chateada.