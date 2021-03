Milan obtém empate diante do Manchester no jogo de ida das oitavas da Liga Europa

11/03/2021 | 17:07



Em um jogo bem disputado, Manchester United e Milan empataram, por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Old Trafford, em Manchester, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. As equipes voltam a se enfrentar semana que vem, em Milão, e quem vencer fica com a vaga nas quartas.

O duelo em Manchester teve dois tempos distintos. O primeiro mostrou um Milan bem armado para ser atacado e com jogadas interessantes para surpreender o Manchester. Com isso, Saelemaekers obrigou Henderson a fazer bela defesa.

Mas o lance mais perigoso dos primeiros 45 minutos foi mesmo do time da casa. Após cobrança de escanteio pela direita e desvio na primeira trave, o zagueiro Maguire conseguiu chutar na trave, estando a menos de um passe da linha de gol e sem a presença do goleiro Donnarumma.

No intervalo para a segunda etapa, o técnico Ole Gunnar Solskjaer trocou Martial por Diallo e a alteração deu resultado em cinco minutos. Bruno Fernandes fez lindo e preciso lançamento para Diallo, que mostrou grande habilidade para tocar de cabeça e abrir o placar.

A partir daí, o jogo ficou aberto com as duas equipes procurando o ataque e criando boas oportunidades. O gol de empate do Milan ou o segundo do Manchester poderiam ter saído sem o perigo de tornar o placar injusto.

Mas o empate italiano foi cruel, pois veio aos 47, com Simon Kjaer, de cabeça, após cobrança de escanteio pela esquerda. Henderson chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

OUTROS RESULTADOS - O Ajax ficou muito perto da classificação, ao vencer, na Holanda, o Young Boys por 3 a 0. Os dois últimos gols foram marcados nos minutos finais e deram grande vantagem para a equipe do técnico Erik ten Hag no confronto da próxima quinta-feira na Suíça.

O Villarreal também acumulou ótimo resultado, ao marcar 2 a 0 no Dínamo de Kiev, na Ucrânia. Os espanhóis poderão perder por até um gol de diferença no jogo de volta daqui a uma semana.

Já na República Checa, o Slavia Praga só empatou com o Rangers, por 1 a 1, e vai ter de buscar a vitória na Escócia semana que vem para ficar com a vaga.