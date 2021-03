Novo BEM será lançado nos próximos dias, diz secretário

11/03/2021 | 16:51



O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego (BEM) será lançado "nos próximos dias". Em audiência da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Bianco disse ainda que o governo pagará a antecipação do 13º tão logo o Orçamento de 2021 seja aprovado.

Na audiência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também disse que o governo renovará o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). "Sempre tivemos a ideia de micro e pequena empresa como coluna vertebral da economia. O Pronampe teve sucesso extraordinário e manteve a economia girando", completou.

O secretário Especial de Produtividade, Carlos da Costa, disse que o governo trabalha com o Congresso para que o Pronampe seja permanente, mas sem impacto fiscal "desmedido". "Trabalhamos com recursos que sobraram no Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) para que haja mais R$ 2 bilhões para micro e pequenas empresas", completou.