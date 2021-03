FPF define às 17h como será a paralisação do futebol paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 15:52



A FPF (Federação Paulista de Futebol) convocou para as 17h desta quinta-feira (11) uma reunião com os clubes para discutir a paralisação das séries A-1, A-2 e A-3 do Campeonato Paulista, conforme determinação do governo estadual, que atendeu a uma recomendação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) em razão do aumento nos números de casos e mortes de Covid-19 e a falta de leitos para tratamento da doença. Santo André e São Caetano, da elite, São Bernardo FC, EC São Bernardo e Água Santa, da divisão de acesso, participarão do encontro virtual.

É certo que o torneio deverá ser suspenso entre o período de 15 a 30 de março. Ou seja, a rodada deste fim de semana está mantida. Por outro lado, os clubes têm dúvidas se poderão, ao menos, seguir concentrados treinando até o regresso das competições, ou terão de liberar os atletas e propor que sigam treinamentos individuais à distância.

"Para este fim de semana, as partidas programadas estão preservadas. Será a partir do dia 15, até o dia 30. Seguiremos em bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Bastos (da FPF) é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem suas considerações em um comitê que o assessora. Continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol", disse o governador João Doria (PSDB) em coletiva no início da tarde.

"Estamos em uma fase emergencial. Tem prejuízo para todos os setores. Tem um sofrimento para toda a sociedade, toda a atividade econômica. Em relação ao futebol, estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público Estadual. Isso fugiu da nossa alçada", afirmou o coordenador do centro de contingência Covid-19, José Medina.