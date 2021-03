Saiba como ler as informações dos pneus do carro

Leo Alves

Do Garagem360



11/03/2021 | 15:48



Pode não parecer, mas há diversas informações importantes nas laterais dos pneus do carro. Cada código presente nessa parte dos compostos tem um significado técnico que são importantes quando chega a hora de trocar os pneus.

Por isso é importante saber o que as letras e números significam. “Essa sequência é como um documento de identificação e os dados ali disponíveis são essenciais para o condutor não errar ao trocar os equipamentos. Sempre recomendamos que os substitutos sigam as medidas do original para evitar problemas futuramente”, afirma Antonio Roncolati, diretor da Unidade de Pneus de Passeio da Goodyear.

A seguir, veja algumas dicas que o Garagem360 e a Goodyear separaram e que ajudam a decifrar os códigos dos pneus.

Informações dos pneus do carro: categoria de uso

Esse código começa sempre com letras, sendo que elas indicam qual o veículo adequado para aquele pneu. Caso tenha a letra “P”, por exemplo, significa que aquele é um composto para veículos de passeio. As letras “LT” indicam que aquele é um pneu para utilitários leves, como os SUVs e picapes.

Porém, pode acontecer que não haja nenhuma letra. Nesse caso, isso significa que o pneu utiliza a métrica europeia.

Medida

Logo após o código anterior, há as informações das medidas dos pneus. A primeira é a largura em milímetros. Depois, vem o perfil do pneu, que é a altura dele. A letra que vem depois indica a estrutura, sendo “R” para radial e “D” ou “-” para diagonal. Por último, os demais números representam o diâmetro da roda em polegadas ou cm.

Índice de carga

Os números que aparecem na sequência representam o índice de carga, que é o peso máximo que um pneu pode suportar. Caso haja o número 80, por exemplo, significa que a capacidade máxima é de 450 kg. Clique aqui para conferir uma tabela com algumas dessas informações.

Índice de velocidade

Por último, há uma letra que representa o índice de velocidade. Cada letra representa as velocidades máximas suportadas por aquele composto. A menor é a letra N, que significa que o limite é de 140 km/h. Já a Y, a maior, representa o limite de 300 km/h. Veja a relação completa aqui.