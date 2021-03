Renato Aragão toma segunda dose da vacina contra a Covid-19: Que emoção

11/03/2021 | 15:11



Renato Aragão tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 11, em um drive-thru na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O comediante, de 86 anos de idade, foi imunizado com a CoronaVac, produzida por uma parceria do Instituto Butantã com a Sinovac, empresa chinesa.

Aragão estava acompanhado da mulher, Lilian Aragão, que estava vibrando no banco de trás do carro. Ao contrário do marido, ela ainda não pode ser vacinada por ter 53 anos de idade.

Em seu Instagram, Renato compartilhou o vídeo do momento em que recebe o imunizante. Na legenda, ele escreveu:

Dia da segunda dose! Que emoção. Continuem vacinando e quem ainda não vacinou não deixe de vacinar quando chegar a sua hora. Acompanhem o calendário! Que Deus abençoe a todos nós.