Aos 36 anos de idade e duas gestações, Thais Fersoza admite que ainda lida com flacidez abdominal

11/03/2021 | 15:10



Thais Fersoza fez um desabafo sobre os padrões de beleza em seus Stories do Instagram. Na manhã desta quinta-feira, dia 11, a atriz teve um bate papo sincero com seus seguidores e admitiu que ainda lida com flacidez abdominal.

- Eu adoro cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha alimentação. Eu tomo todas as minhas vitaminas para manter a minha imunidade lá no alto, eu faço exercícios físicos, faço skin care... Agora, quem também ainda luta com aquela flacidez abdominal, que depois dos partos, nunca mais saiu?, perguntou.

Thais contou que está melhorando a resistência da pele nessa região através de exercícios físicos.

- Não tem milagre. A gente tem que se dedicar, tem que se esforçar. Dependendo da angulação, fica com bastante definição. Mas na hora que senta, tem aquela flacidez na barriga. [...] Eu senti que mudou muito o meu corpo depois que eu comecei a fazer uma sequência só de abdominais. Realmente melhorou muito essa flacidez do meu abdômen.

Ela garantiu que enxerga a flacidez com naturalidade.

- Existe, é real. Eu tive duas gestações muito próximas uma da outra, então é natural que tenha isso. Então agora a gente se cuida, se decida. Muitas mães me perguntam sobre o meu corpo. E eu estou, sim, muito feliz com o meu corpo. Mas tem sim uma flacidez abdominal ainda, e eu estou focada nisso. Não tem milagre, é ralar, é dedicação, se alimentar legal, achar o exercício certo para você.

E fez uma reflexão sobre o chamado corpo ideal.

- O corpo ideal, o corpo perfeito, não existe. Existe o corpo que faz você feliz, existe o seu corpo, o que é bom para você. Eu gosto de me cuidar. E eu sei que eu tenho o quadril largo... Sei que tem coisas que eu vou ralar a vida inteira e não vou ficar com o que eu acho que seria o ideal para mim... E tá tudo bem. Eu olho no espelho e falo Legal, estou me dedicando, estou feliz com o que eu estou vendo.

Por fim, deu uma dica para as mamães que a acompanham nas redes sociais.

- Não fica comparando, cada um sabe a sua história. Cada corpo carrega a sua história. Sejam felizes com o corpo de vocês.

Um discurso super importante, não é?