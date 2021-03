Kanye West e Kim Kardashian não conversam mais, mesmo com criação compartilhada dos quatro filhos

11/03/2021 | 14:10



A separação de Kim Kardashian e Kanye West parece ter sido conturbada! Segundo o site Page Six, o ex-casal não se fala mais, mesmo compartilhando a criação dos quatro filhos. De acordo com uma fonte, o rapper teria cortado relações com Kim até mesmo antes dela pedir o divórcio:

- Mesmo antes de Kim pedir o divórcio, Kanye mudou seus números e disse: Você pode entrar em contato comigo através do meu segurança. Apesar disso, ela confia nele perto das crianças. Ele os ama e está vendo muito eles. Ela sai de casa, e ele chega e sai com as crianças. Eles têm um exército de babás, então a transição é fácil.

Kim e Kanye são pais de North, de sete anos de idade, Saint, de cinco anos, Chicago, de três anos e Psalm, de um ano de idade.

Nesta semana, a socialite ainda virou meme no Twitter depois de confundir neve com granizo. Kim usou o Instagram Stories para dizer:

- Isso é insano. Está nevando e estou em Calabasas, isso é absolutamente insano. Isso é uma loucura, como isso está acontecendo? Minha quadra de basquete está branca de neve, pessoal.

No Twitter um internauta escreveu:

Kim Kardashian dizendo está nevando enquanto literalmente segura o granizo na mão é o destaque do meu ano.

Outra pessoa comentou:

Não é Kim K pensando que granizo é neve.

epois da repercussão no Twitter, Kim publicou no Instagram Stories:

Ok, ok, recebi a mensagem de que é granizo, não neve. Não sou meteorologista!!! Nunca aleguei ser uma! Já tive 30 empregos, mas meteorologista não é um deles. Se tiver granizo em Calabasas em março, eu chamo de neve.