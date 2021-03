Rebeca Abravanel diz estar com saudades do marido e revela sonho não realizado: Ser mãe

11/03/2021 | 14:10



Rebeca Abravanel decidiu abrir o coração com os seguidores na madrugada desta quinta-feira, dia 11. A filha de Silvio Santos usou o Stories do Instagram para responder perguntas dos fãs, e revelou que está com saudades do marido, o jogador Alexandre Pato.

A apresentadora publicou inicialmente uma foto de seu casamento com Pato, utilizando a hashtag TBT - Throwback Thursday, algo como quinta-feira da nostalgia em português. Em seguida, ela postou uma série de vídeos nos quais aparece escovando os dentes enquanto escuta a música Crying in the Rain, na banda A-ha, e justificou:

Porque eu nunca fiz isso e achei o filtro bacaninha, porque eu estou com insônia e não tenho nada para fazer, e porque estou com saudades do meu marido.

Em seguida, ela abriu uma caixa de perguntas para conversar com os seguidores e acabou surpreendendo ao responder algumas questões. Um fã perguntou qual sonho a apresentadora ainda não havia realizado, e a resposta de Rebeca foi direta:

Ter filhos e ser mãe.

Em seguida, Abravanel se referiu ao casamento com Pato como a melhor decisão de sua vida, e ainda admitiu que sente falta de gravar seus programas na emissora do pai:

Muita saudade! Estar no SBT é como estar em casa. Espero estar de volta em breve!