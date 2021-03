'South Park': episódio que aborda vacina contra coronavírus será exibido no País

11/03/2021 | 14:00



O humor irônico de South Park abrirá espaço para um episódio que abordará a imunização contra o novo coronavírus na 24ª temporada da animação. A série é transmitida no Brasil pela Comedy Central. De acordo com o site da atração, South Park: Episódio Especial de Vacinação será exibido no dia 24 de março, às 22h30. A Paramount Network e a MTV também farão a transmissão.

No episódio sobre covid-19, os moradores da cidade receberão as doses da vacina, mas serão boicotados por um grupo antivacina, que tenta impedir a imunização dos habitantes de South Park. Os negacionistas serão enfrentados pelos protagonistas da animação: Cartman, Kyle, Kenny e Stan. Nos Estados Unidos, o episódio foi exibido em outubro de 2020 e alcançou mais de quatro milhões de espectadores. South Park foi criado em 1997 por Trey Parker e Matt Stone.