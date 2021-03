Orlando Morando reage com indignação às festas irregulares

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 13:24



Em entrevista concedida ao programa BoraSP, do grupo Bandeirantes, na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), criticou de forma incisiva e se mostrou indignado com a realização de festa irregular que estava sendo realizada na tarde de ontem, na região do Riacho Grande.

O evento, que reuniu cerca de 500 jovens e todos sem máscara, teve como resposta uma fala enérgica e em alguns momentos até violenta e preconceituosa por parte do chefe do Executivo são-bernardense. “É um bando de vagabundo, sem vergonha e mal caráter, gente que na minha época tinha que ter tomado era uma surra de cinta”, afirmou. “Essas meninas tinham que pegar um tanque de roupa para lavar, esses caras provavelmente nunca trabalharam na vida. Me processem”, completou

Morando lembrou que a administração municipal está apelando para que as pessoas fiquem em casa, para reduzir a transmissão da Covid-19, enquanto os jovens estavam causando aglomeração. “Tinha gente procurada pela Justiça. Foram todos enquadrados e a Polícia Civil passou a noite inteira qualificando todos os envolvidos, com um termo circunstanciado, e serão ouvidos pela Justiça”, explicou. “Ou a Justiça nos ajuda ou não vamos dar conta”, finalizou.

O tucano afirmou que na manhã de hoje, a ocupação nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atendimento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus era de 92% na rede pública e que os leitos privados já estão esgotados. De acordo com o prefeito, a expectativa é que entre hoje e amanhã as vagas em UTI´s públicas se encerrem. Até ontem, a cidade tinha 54.747 casos confirmados da doença e 1.581 mortes.