'Momento é o mais difícil da pandemia no Estado', diz Gorinchteyn

11/03/2021 | 13:33



O secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, apontou, ao anunciar as novas medidas restritivas no Estado de São Paulo para conter a disseminação da covid-19, que o Estado enfrenta "o momento mais difícil" da pandemia. Conforme informou, há 9.814 pacientes internados, 47% a mais que o pico registrado no ano passado, na primeira onda da doença.

Segundo o secretário, em 53 municípios a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivos (UTI) está em 100%. "Na segunda-feira nós tínhamos 32 municípios com esse porcentual. É a velocidade de instalação da pandemia no nosso Estado que compromete a assistência", declarou.

São Paulo registra nesta quinta-feira, 2.164.066 casos de contaminação pela covid-19 e 63.010 mortes pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 87,6% - e de 86,7% na Região Metropolitana.

Ainda segundo o secretário, a média diária de novos casos cresceu 12% na semana, enquanto o número de óbitos cresceu 12,3%, e as internações avançaram 9,8%. A média é parcial, uma vez que faltam os dados de sexta-feira e sábado.

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra oscilação positiva na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 22,7% em novos casos, de 18,1% em novos óbitos e de 19% em novas internações. Na região metropolitana de São Paulo, novos casos avançam 31,1%, novos óbitos, 16,8% e novas internações, 20,8%.