11/03/2021 | 13:20



A Comissão Europeia anunciou hoje a autorização da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson para uso emergencial. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou pelo Twitter que, com as doses já encomendadas, o bloco poderá vacinar até 200 milhões de pessoas na UE. Anteriormente, a agência reguladora de medicamentos do bloco havia recomendado a aprovação do imunizante da empresa. "Mais vacinas seguras e eficazes estão chegando ao mercado", comentou Von der Leyen.