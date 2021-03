Príncipe Harry herdou mais de 72 milhões de reais da mãe, Lady Di

11/03/2021 | 13:10



Durante a entrevista para Oprah Winfrey, príncipe Harry e Meghan Markle fizeram diversas declarações que deram o que falar como, por exemplo, o fato de a família real ter cortado o casal financeiramente após o afastamento da realeza. Com isso, Harry revelou que ele só conseguiu se mudar para os Estados Unidos com a família por causa do dinheiro que herdou de sua mãe, Lady Di.

Agora, segundo informações da Page Six, o valor dessa herança foi revelado! De acordo com diversas fontes, Harry ficou com cerca de oito milhões e 900 mil dólares, ou seja, 49 milhões e 741 mil reais. Esse valor, vale citar, cresceu por conta de investimentos e por causa de acúmulo de juros.

Harry, junto com seu irmão mais velho, William, começou a receber a herança aos 25 anos de idade, sendo que o valor total chegou quando os 30 anos foram completados. Na época que fez 30 anos, aliás, a fortuna de Harry estava estimada em 13 milhões de dólares, algo em torno de 72 milhões e 660 mil reais.

Lembrando que essa fortuna deve ter se acumulado ainda mais, já que logo após o afastamento da família real, Harry e Meghan assinaram acordo milionários com o Spotify e a Netflix.