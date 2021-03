Carla Diaz retorna ao confinamento como dummy e se declara para Arthur: - Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?

11/03/2021 | 13:10



O tão esperado retorno de Carla Diaz à casa mais vigiada do Brasil aconteceu! A sister, que foi a escolhida do público no paredão falso do BBB21 e foi para o quarto secreto na noite da última terça-feira, dia 9, teve acesso a diversas conversas entre os brothers e promete esquentar o clima do jogo pelas próximas semanas.

Como insinuado por Boninho na manhã desta quinta-feira, dia 11, Carla retornou ao confinamento principal usando o traje dos famosos dummys. Assim que recebeu o típico macacão, Carla gritou e agradeceu a produção do programa - além de ironizar sua própria altura:

- Não tem nem um saltinho pra ajudar a atriz de um metro e 53? [Risos] Zerei esse programa! E é do meu tamanho [o macacão]! Obrigada! Eu estou amando esse programa. O povo vai pirar. Eu sou um mini dummy!

Carla entrou na casa enquanto todos ainda estavam dormindo, e se dirigiu aos quartos para acordar os participantes. A sister então convocou todos para o gramado batendo com violência nas portas e acendendo as luzes. Na área externa, todos especularam o motivo de terem sido acordados de modo tão brusco:

- O que foi isso?, questionou Gilberto

- Não foi nada na festa, não. Eu e o Projota fomos os últimos, não deu nada de errado não, assegurou Arthur

- O big fone vai tocar?, se perguntaram alguns

- Se fosse alguma brincadeira tinham colocado musica, não dado tapa na porta, considerou Rodolffo.

- Será que é a Carla?, Caio matou.

Em seguida, Carla tirou o macacão e a cobertura do rosto, provocando gritos e abraços por parte de seus amigos, enquanto outros observavam a cena em choque. Em seguida, Carla de ajoelhou no meio do gramado e fez um pedido para Arthur:

- Arthur, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?

O instrutor de crossfit, então, pareceu aceitar e abraçou a loira.

Carla, no entanto, parece estar esperando para revelar aos amigos tudo o que viu no quarto secreto. A atriz afirmou que não iria contar tudo ainda, mas acabou alertando Juliette para tomar cuidado, contou para Camilla de Lucas que viu alguns confinados falando mal dela, e até mesmo deu uma banana para Fiuk!

Por fim, a loira se reuniu com Camilla e João Luiz na academia e falou um pouco sobre a experiência:

- Mas olha, vou falar pra vocês. Abriu meus olhos em relação ao jogo. Tem gente próxima de vocês que não tem a mesma consideração que vocês têm por eles. Eu imagino agora dois cenários, posso desenhar para vocês depois, mas não quero falar de jogo agora. Quero curtir. Não posso falar muito, mas eu tenho uma missão. Muito duradoura. De longo prazo.

Os dois, então, pressionaram um pouco mais a loira, que falou um pouco sobre Arthur e Projota:

- O Arthur está de boa, eu vi que antes da prova do anjo ele chamou o Projota e falou que queria me dar. E o Projota me subestimou. Falou: Você acha que se fosse paredão falso tinham escolhido a Carla? Eu vi muita coisa, não é à toa que as pessoas estão ali na sala com uma cara de bunda, de tanto que falaram.

O que será que vai acontecer agora?